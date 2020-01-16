【Emily】民主黨立選黨內初選 袁海文挑戰黃碧雲

其他區無驚喜

民主黨嘅整體選舉部署唔會大變，目前黨內主流意見都希望維持直選派5隊、超級區議會派兩隊。民主派喺區議會大勝後，有聲音建議民主黨涂謹申轉戰區議會（第一）功能界別議席（下稱「區一」，由區議員互選產生），確保阿涂可以繼續成為立法會中最資深議員。不過，根據民主黨嘅初選名單，阿涂已經報名參加黨內超級區議會初選，意味佢轉戰區一機率不大。

民主黨初選分為3個評分準則，民調佔六成，地區支部和區議員投票嘅結果各佔兩成，預料民主黨會喺4月或5月公布最終參選名單。

倡預算案設清理催淚彈殘餘基金

另一方面，民主黨噚日提出財政預算案建議，重申政治問題必須政治解決，因此重點建議新一份預算案必須回應市民對於重組警隊、阻止警察濫捕嘅訴求，指喺重組警隊嘅前提下，要縮減警隊編制，改變警隊「擔當鷹犬爪牙嘅政治工具角色」，畀警隊重新承擔「服務為本」，並設立5億元「催淚彈殘餘物檢測及清理基金」，畀學者及機構申請。民主黨亦提出，政府向全港720多萬名居民派發1萬元。