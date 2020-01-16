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【Emily】指連豬海報有政治意味 民記質疑「和你宵」 房署即刻唔借場

【明報專訊】民建聯部分區選落選者搞咗個「議會監察」，監察區議會運作，佢哋噚日開記者會，質疑泛民區議員用公權力搞「和你宵」（年宵），包括葵青區議會贊助嘅「葵涌和你宵」；質疑「葵涌和你宵」要求有意投標開檔者要表明會唔會捐出活動按金，畀涉嫌洗黑錢案、戶口已被警方凍結嘅星火同盟等，指難免覺得有「篩選」；又質疑房署批出葵涌邨平台搞「和你宵」違規。主辦「葵涌和你宵」嘅葵青區議員梁錦威話即晚收到房署信件，要取消佢哋場地申請。

搞手：人人都可參加 僅展示產品

「葵涌和你宵」原本喺今個星期六（18日）下晝兩點至晚上9點，喺葵涌邨平台搞。喺葵涌邨南選區落敗嘅民建聯李宏峯仲話，「葵涌和你宵」宣傳海報上有「連豬」，佢覺得有政治意味，批評區議會撥款有政治宣傳。

活動搞手梁錦威話，活動係所有人都可以參加，投標者捐唔捐錢，唔會影響佢哋中籤機會。「議會監察」記者會後，晚上房署就去信話「和你宵」有商業成分，要取消佢哋嘅場地申請。梁錦威反駁，活動講明現場唔會有現金交易，檔主只係會展示產品，現場都有其他具過年氣氛嘅活動，如果最後搞唔成會好可惜。

房署：發現有商業性質撤銷

房屋署回覆話，有關「葵涌和你宵」活動，房署早前按原則批准予申辦嘅當區區議員黃潤達，但最近了解活動詳情後，發現活動有商業性質，因此已撤銷原本嘅批准。

相關字詞﹕陳學鋒 區議會選舉 民建聯 梁錦威 和你宵 葵青區議會

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