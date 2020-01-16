【Emily】指連豬海報有政治意味 民記質疑「和你宵」 房署即刻唔借場

搞手：人人都可參加 僅展示產品

「葵涌和你宵」原本喺今個星期六（18日）下晝兩點至晚上9點，喺葵涌邨平台搞。喺葵涌邨南選區落敗嘅民建聯李宏峯仲話，「葵涌和你宵」宣傳海報上有「連豬」，佢覺得有政治意味，批評區議會撥款有政治宣傳。

活動搞手梁錦威話，活動係所有人都可以參加，投標者捐唔捐錢，唔會影響佢哋中籤機會。「議會監察」記者會後，晚上房署就去信話「和你宵」有商業成分，要取消佢哋嘅場地申請。梁錦威反駁，活動講明現場唔會有現金交易，檔主只係會展示產品，現場都有其他具過年氣氛嘅活動，如果最後搞唔成會好可惜。

房署：發現有商業性質撤銷

房屋署回覆話，有關「葵涌和你宵」活動，房署早前按原則批准予申辦嘅當區區議員黃潤達，但最近了解活動詳情後，發現活動有商業性質，因此已撤銷原本嘅批准。