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港聞
2020年1月16日星期四
港聞二
首公開致辭 稱止暴制亂仍最緊迫 駱惠寧籲一家人有商有量 未提暴徒
年初二煙花取消 酒店撤煙花餐
去年全年旅客跌14% 過夜客挫19%
警研引入電槍 人權組織促諮詢 消息：拒捕嚴重 路透統計：美19年奪1081命
可傷腦停心跳致死 聯國促禁對兒童用
水喉通炸彈案再拘6人 兩學生一幼師
人權觀察報告：中國威脅人權體系 港警濫武
再一被補者 覆核警「查閱手機」手令
周日遊行批否最快今決定
MOKO加裝鐵欄
一盒燒肉飯加汁 鈉超標六成半 燒臘店「知道鹹」加糖掩鹹味 食安中心將晤食肆商減鹽
食客稱走汁走皮「離地」 營養師：汁可另上
Dyson吸塵機吸力最強 消委：續航力差
投訴移民不成功 文件不齊不獲退費
智能表測運動數據 偏差最高可達七成
商界稱需時適應 倡法定假一年加一天
法領事官邸遭爆竊 失值8000元廚具現金
大埔區會研入境政制 稱牴觸職權 官員離場
歷17年涉488萬 公僕偕夫騙租津 分囚22及25月
涉冒簽便箋探監 探員脫罪 官：上司證供不穩妥
繞過內會爭議 立會今續辯論
屯院甩喉七旬病人死因研訊 降血壓藥有副作用 威院顧問醫生：冒險用藥或間接致死
新渡輪客量跌7% 明年3月前不加價
六旬夫婦K11墮樓亡 警檢遺書稱無可疑
警破專聘年輕人淋油收數集團 拘4人
接受囚犯借貸 懲教職員控收受利益
尊子漫畫
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【Emily】民主黨立選黨內初選 袁海文挑戰黃碧雲
【Emily】連登仔問家屬有無美護照 美芬：全家中國人
【Emily】融合青衣島特色 舊球場變「長亨主場」
【Emily】新渡輪20歲 App抽獎送一年月票
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【明報專訊】（請看附圖）
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