接受囚犯借貸 懲教職員控收受利益

任職懲教署工藝教導員的首被告朱家豪（41歲），以及在囚的次被告江達隆（30歲），同被控一項串謀使公職人員接受利益罪，朱家豪另被控3項公職人員接受利益罪。江達隆早前已經認罪，昨出庭頂證朱家豪。

因販毒罪被判囚8年的江昨供稱，他犯罪後2016年被判入赤柱監獄，在獄中被委派到廚房部，曾擔任清潔及派飯等工作，認識身任監督員的朱家豪。

獄中認識首被告

答應借錢 「朋友有事想幫手」

江憶述，他與朱家豪相處幾個月，覺得朱「份人幾好」，沒有督導員架子，所以認為朱是朋友。

2017年7月，江稱朱家豪向他說「屋企有事」，問他有沒有相熟財務公司推薦。江說沒有，但相信可以透過母親貸款予朱，最終兩人訂立口頭協議，江向朱借貸4萬元，朱分18個月還款。

江的母親其後將涉案4萬元終轉帳朱家豪彭姓妻子，但數月均收不到還款。江在獄中多次質問朱家豪，惟朱聲稱「電話冇咗，户口冇咗」等理由推搪。

江在控方詢問下解釋，當初願意借錢予朱家豪，純粹出於朋友互助，「朋友有事都想幫手」。聆訊今續。

【案件編號：ESCC1801/19】