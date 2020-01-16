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接受囚犯借貸 懲教職員控收受利益

【明報專訊】赤柱監獄懲教署職員涉嫌接受兩名囚犯共9萬元貸款，被控公職人員接受利益罪等4罪。懲教署職員否認控罪，案件昨日在東區裁判法院開審。涉案其中一名囚犯出庭作供承認職員曾向他借錢，他認為職員「份人幾好」，一場朋友遂答允借貸4萬元，最終款項轉帳至職員妻子的銀行户口。

任職懲教署工藝教導員的首被告朱家豪（41歲），以及在囚的次被告江達隆（30歲），同被控一項串謀使公職人員接受利益罪，朱家豪另被控3項公職人員接受利益罪。江達隆早前已經認罪，昨出庭頂證朱家豪。

因販毒罪被判囚8年的江昨供稱，他犯罪後2016年被判入赤柱監獄，在獄中被委派到廚房部，曾擔任清潔及派飯等工作，認識身任監督員的朱家豪。

獄中認識首被告

答應借錢 「朋友有事想幫手」

江憶述，他與朱家豪相處幾個月，覺得朱「份人幾好」，沒有督導員架子，所以認為朱是朋友。

2017年7月，江稱朱家豪向他說「屋企有事」，問他有沒有相熟財務公司推薦。江說沒有，但相信可以透過母親貸款予朱，最終兩人訂立口頭協議，江向朱借貸4萬元，朱分18個月還款。

江的母親其後將涉案4萬元終轉帳朱家豪彭姓妻子，但數月均收不到還款。江在獄中多次質問朱家豪，惟朱聲稱「電話冇咗，户口冇咗」等理由推搪。

江在控方詢問下解釋，當初願意借錢予朱家豪，純粹出於朋友互助，「朋友有事都想幫手」。聆訊今續。

【案件編號：ESCC1801/19】

相關字詞﹕赤柱監獄 串謀使公職人員接受利益罪 懲教署

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