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警破專聘年輕人淋油收數集團 拘4人

【明報專訊】臨近歲晚，非法追債活動有上升趨勢，警方昨日及上月共拘捕4名男子，涉嫌淋油刑毁及洗黑錢，相信已搗破一個專門聘用年輕人淋油的非法收債集團，行動仍在進行，不排除有一人在逃。

警方昨清晨分別在觀塘、黃大仙及沙田拘捕3名男子，當中67歲男子懷疑提供一個供欠債人還款的銀行戶口，涉嫌洗黑錢被捕；另外，兩名分別14及17歲青年，連同上月警方拘捕的15歲男童則涉嫌刑事毁壞被捕。

警方於上月17至18日，先後接獲市民舉報，稱6個分別位於屯門、馬鞍山、天水圍、葵涌及青衣的住宅單位遭人淋潑紅油，經調查後相信事件涉有人借貸後無力償還，被淋油刑毁追債。上月18日在屯門拘捕一名15歲青年。警方鎖定5名非法收債集團成員身分後，去年12月18日於屯門拘捕其中1人，至昨晨再分別在觀塘、沙田及樂富拘捕另外3人。

屯門警區反三合會行動組高級督察陸鴻基表示，警方鎖定收數集團涉及5人，部分人有黑社會背景，集團自上月起，協助財務公司非法收債，一人專責指揮，3人向目標單位淋油刑毁，全部為未成年青年，部分報稱為學生；另一男子則提供戶口予集團清洗黑錢。警方仍追緝一名指揮收債工作的青年，相信有人專門招攬青年從事違法活動。受害人則透過WhatsApp或宣傳短訊向財務公司貸款，金額約1000至4000元。

相關字詞﹕大耳窿 追債

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