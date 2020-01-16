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新渡輪客量跌7% 明年3月前不加價

【明報專訊】反修例風波持續超過7個月，新渡輪昨表示，因應早前紅隧封閉，去年10至11月的港內線乘客量增加12%，但2019年全年乘客量較過去5年的平均數下跌7%，過去半年票務收入按年下跌5%。新渡輪表示，至明年3月前並無計劃加價，亦未有計劃裁員或減薪。

紅隧去年11月一度封閉兩周，新渡輪發言人表示，因應紅隧封閉，去年10至11月，來往北角至紅磡、北角至九龍城兩條港內線乘客量按年增加12%，而離島線乘客量下跌10%；至12月港內線乘客量恢復以往水平，離島線回升5%。新渡輪所有航線去年全年載客量較前5年的平均數下跌7%，過去半年票務收入下跌5%。發言人稱，在牌照期內、即2021年3月前並無計劃加價，亦未有計劃裁員或減薪。

政府前日推出10項民生措施，包括長者2元乘車優惠的年齡資格由現時的65歲下調至60歲，又研究將法定假期由現時的12日逐步增至17日等。新渡輪董事兼總經理蔡柏榮昨出席公司20周年活動時表示，歡迎有關安排，但政府仍未與營辦商討論擴大2元乘車優惠的實施詳情。蔡說，由於現時65歲或以上長者乘渡輪有半價優惠，而60至64歲是成人價，他希望政府交代詳情，包括日後為60至64歲長者提供2元優惠時，政府會以長者的半價向營辦商補貼差價，還是以成人價來補貼差價；若以長者價來補貼，對營辦商有較大影響。

稱業界現欠三成人手

蔡柏榮稱，認同劃一法定假期，但現時渡輪業界欠三成人手，若實施劃一法定假期對人手有較大影響。新渡輪發言人補充稱，近年業界面對退休潮，例如今年預計有10%前線員工退休，若加上劃一法定假期，預計需增聘20%至30%人手。

相關字詞﹕2元乘車優惠 渡輪 紅隧封閉 劃一法定假期 新渡輪

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