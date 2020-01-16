屯院甩喉七旬病人死因研訊 降血壓藥有副作用 威院顧問醫生：冒險用藥或間接致死

事主邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

稱不應處方「拉貝他樂」

仍用藥「係比較大膽」

本案專家證人、即威爾斯親王醫院深切治療部顧問醫生葉曉怡供稱，醫生在16日凌晨注射16.5亳克的拉貝他樂，雖然劑量不大，但不應處方此藥，因為會令支氣管收縮的情况惡化。她相信拉貝他樂或間接促成事主去世，但並非直接的死因。

案發時，開藥的林棋煒醫生是第二年駐院受訓。葉曉怡在家屬提問下表示，年資甚淺的醫生明知有副作用都冒險用藥，「係比較大膽」。

一日兩插喉 疑第一次誤插食道

另一個爭議在於事主死亡當日兩度換喉，葉曉怡懷疑醫生第一次誤插入食道，才要再次換喉；根據病房紀錄，她估計「插啱位」。她建議醫管局統一使用監測儀器，以確保醫生插喉準確。

根據早前的解剖報告，事主死於呼吸衰竭及哮喘惡化。葉曉怡供稱，這兩種情况甚少出現在接駁呼吸機的病人身上，「如果無做錯嘢、無插錯喉，係較難解答個死因」。

另外，事主死前兩日曾經「甩喉」，其後心臟停頓10分鐘，葉曉怡稱病房紀錄並無涵蓋事主「甩喉」多久，加上屯院沒有全面披露儀器參數，她難以判斷「甩喉」的影響。她強調，院方應盡早向家屬交代事件，而非在事主死後翌日告知，令醫患之間失去信任。

女兒哽咽稱不知父親甩喉紀錄

顧問醫生：醫護有心搵一定睇到

事主女兒提問時一度哽咽：「爸爸條管甩咗幾耐，到今日都無人話我知，你睇唔睇到資料？」葉曉怡重申手上無紀錄，但如果醫護「有心搵一定睇到」，因為喉管鬆脫會引發呼吸機警報。聆訊今續。

【案件編號：CCDI276/16】