繞過內會爭議 立會今續辯論

毛孟靜：為惡法鋪路

22名民主派議員早前去信梁君彥，強調由事務委員會審議法案的做法不符議事規則。梁君彥昨日在回信中強調，目前內會未能正常運作，合適做法是將羅致光的建議，交由議員考慮是否用事務委員會平台討論草案。

此外，對於民主派質疑法案日後恢復二讀的程序，梁君彥僅稱言之尚早，日後若需考慮是否批准恢復二讀辯論，會按議事規則處理。

立法會昨日辯論羅致光的動議，多名民主派議員隨即提出規程問題，冀梁君彥交代做法如何符合議事規則。議會陣線毛孟靜發言時稱，內會未選出正副主席，民主派拉布是議會抗爭，冀可拉倒《國歌法》等「惡法」。她稱延長產假是好的法例，批評政府用此作為籌碼，為未來惡法繞過程序而鋪路，「不如取消立法會」。

建制派憂致下屆從頭審議

工聯會郭偉强說支持動議，認為即使法案交付人力事務委員會審議，也要加會，預計在3月至4月完成審議，才能趕及在今屆大會審批，形容所餘時間無幾，一旦再出現流會，法案將「神仙難救」。

新民黨容海恩稱，內會現時停擺，未能成立法案委員會，質疑民主派稱支持婦女，條例卻成了「炮灰」，質疑為何不可彈性處理，強調不希望好的法案因議會程序而被拖垮，導致下屆會期需從頭審議。