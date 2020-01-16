涉冒簽便箋探監 探員脫罪 官：上司證供不穩妥

報稱高級警員的張嘉諾（43歲）被控兩項使用虛假文書，以及兩項屬交替控罪的管有虛假文書罪。裁判官在裁決中稱，本案爭議在於涉案兩張便箋的簽署是否虛假，以及被告是否知道或相信上述簽署屬虛假，仍繼續使用或管有相關文書。

上司曾稱「可能有可能冇」簽

裁判官稱，雖然被告的上司、高級督察何惠文供稱涉案簽名不屬於他，亦不會容許被告與別隊警員作相關探訪，但何負責保管和審核的情報資料文件夾中，卻存有涉案兩次探訪的情報報告。

裁判官稱，被告案發前一年已向涉案女子P蒐集情報，惟何惠文不但不知悉此事，甚至對涉案情報報告表示沒印象，質疑何能否掌握線人狀况，以及蒐集情報的工作，加上何曾供稱「可能有，可能冇」簽署涉案便箋，裁定何的證供不穩妥。

官斥被告口供不盡不實

至於被告的自辯，裁判官形容其口供不盡不實，存有可疑之處，如被告供稱原計劃與別隊警員一同探訪，以協助對方蒐集情報，最終卻在對方缺席下單獨探訪，而兩次探訪雖歷時超過100分鐘，被告事後撰寫的情報報告卻內容空洞。裁判官同時稱，被告審訊期間承認與P由線人發展至親密關係，更曾帶同P的女兒到懲教所探望對方，質疑涉案的兩次探訪是否單純屬公務性質，但因控罪只涉虛假文書，故裁定被告無罪。

【案件編號：ESCC1082/19】