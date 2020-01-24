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歷17年涉488萬 公僕偕夫騙租津 分囚22及25月

【明報專訊】目前已離職的房屋署女產業測量師涉串謀丈夫，隱瞞男方獲僱主提供房屋津貼，欺詐政府批核女方自行租屋津貼逾17年，涉款近488萬元，夫婦同遭廉政公署起訴。夫婦早前經區域法院審訊後，同被裁定一項欺詐罪成，法官昨判刑時斥兩人貪婪心態「泥足深陷」及「難以自拔」，女方行為更打擊公務員聲譽，判女方監禁22個月，男方監禁25個月。

連利息須還800萬

失退休金 扣長俸至2031

被告為房屋署前產業測量師黃淑珍（60歲），以及其丈夫、永安電腦系統有限公司前部門經理陸棟才（58歲）。庭上資料顯示，庫務署早前開始向女被告追討自1995年起獲批的租津及利息，總數逾800萬元，包括涉案的488萬元，扣除她的一筆過退休金及每月長俸，現時尚欠200萬至300萬元利息，日後繼續扣除女方的每月3萬多元長俸，預計2031年還清欠款。

辯方求情稱，女被告任公務員長達39年，扣除其退休金和長俸以還款，對她造成沉重打擊，定罪後她聲譽掃地，令公務員生涯「付諸流水」，亦打亂剛畢業女兒的進修計劃，望法庭輕判。辯方又稱，男被告事後情緒低落，現有悔意，控方已凍結夫妻聯名物業，價值估計480萬元以上，足夠還款，望法庭接納為減刑因素。

官斥貪婪 沒主動還錢

法官游德康判刑時稱，兩名被告犯案歷時17年，女方申請房津多達9次，男方大可終止收取僱主提供的房屋津貼，或女方停止申請公務員租津，明顯是兩人因貪婪心態「泥足深陷」及「難以自拔」，才繼續犯案，必須為自己行為負責。游官斥責女被告打擊公務員聲譽，更影響其他合資格申請租津者，必然判監。

游官續說，兩人均不是主動願意還款或有具體還款計劃，故不會就還款減刑，而兩人鋌而走險犯案，應知悉東窗事發須承受牢獄之苦，現時才考慮女兒的發展或福祉，屬「為時已晚」。

游官念及女方對社會有貢獻、失去巨額退休金，酌量減刑，判她監禁22個月，男方則判囚25個月。案件另排期3月12日再訊，讓雙方就充公令陳辭。

控方案情透露，黃在1995年開始向政府申領自行租屋津貼，但不得享用雙重房屋福利，她於2000年在聲明書訛稱陸棟才沒有領取任何房屋津貼。其後，黃於2000年3月至2017年7月期間獲批房津9次，總值逾488萬元，事實上陸棟才自1989年起從永安電腦領取房屋福利。

【案件編號：DCCC 600/18】

相關字詞﹕房屋津貼 欺詐罪 測量師 房屋署

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