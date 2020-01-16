大埔區會研入境政制 稱牴觸職權 官員離場

建議先修改相關職權範圍

大埔民政事務處回覆本報查詢稱，區議會及其轄下的委員會及工作小組的設立、組成及職能等，須符合區議會條例（第547章）。政府就有關大埔區議會轄下成立保安及政制事務委員會的職權範圍做了初步研究，認為部分內容與區議會條例第61條（見表）有關區議會的職能部分有牴觸。為了慎重起見，政府建議大埔區議會應再研究該委員會的職權範圍。

大埔區議會在上周的大會已經通過成立「保安及政制事務委員會」，委員會職權範圍包括監察及研究區內「入境事務」有關的政策和討論區內政制事項（見表）。區議會主席、新民主同盟關永業昨在會上透露，民政事務總署副署長王秀慧和陳巧敏在開會前都分別致電他，通知他委員會的職權範圍或牴觸條例。委員會主席、區政聯盟區鎮樺會後質疑修改職權範圍的要求是來自政府更高層的壓力。他又說，多個區議會都準備設立委員會跟進區內保安和警察執法問題，預料其他區議會將面對類似情况。

民政專員：區內無入境口岸

昨日會議上，大埔區民攻專員陳巧敏說經初步研究，認為委員會職權範圍提到的「入境事務」和「政制事務」與區議會職能無關，又稱區內無入境口岸，因此有關職權範圍字眼或牴觸區議會條例，建議暫停正副主席選舉，先釐清和修改職權範圍。陳亦多次重申，並非要推翻區議會通過成立有關委員會的決定，亦不是要阻攔委員會產生和運作。

區議員：入境事務包括黑工

多名民主派區議員在會上提出質疑，稱「入境事務」可以包括區內非法勞工，都是會影響區內民生；亦有區議員批評當局只是初步研究，質問政府有否諮詢法律意見。

陳巧敏重申，民政專員和區議會秘書處職員作為公職人員，權力受到法例限制，是沒有權限去處理不符條例的程序，因此如果不先修改字眼，民政事務處和區議會秘書處是不會協助區議會委員會選舉正副主席，職員需要離開。

官員拒助選出委會主席

雙方爭論逾兩小時未達共識，與會區議員經表決後決定繼續正副主席選舉，陳巧敏聯同職員隨即離席。區鎮樺和陳振哲分別在無競爭下當選保安及政制事務委員會正副主席。大埔19名民主派區議員今日會赴民政總署請願，表達不滿。