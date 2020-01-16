港聞

港聞二

下一篇 上一篇

商界稱需時適應 倡法定假一年加一天

【明報專訊】政府提出將法定假期與公眾假期看齊，由12天逐步增至17天，將交勞工顧問委員會商討。有勞顧會勞方委員冀一次過增加假期，並指資方一向立場強硬，料政府需時說服。有資方委員建議最初兩至三年先增加一天假期，讓商界有更長適應期，其後可一年增加一天，並指商界關注紅日找替工的問題，尤其旅遊及飲食業。

勞方委員指資方強硬 不感樂觀

勞顧會尚未定下次開會日期，勞顧會勞方委員梁籌庭表示，應勞方委員要求下，勞顧會上月曾商討法定假期，但會上資方態度強硬，故對此不感樂觀，相信政府需花時間說服商界，他希望能一次過增加法定假期。職工盟主席吳敏兒表示，此非新議題，政府若有決心，應一次過增加。工聯會勞工界立法會議員陸頌雄認為，落實措施速度愈快愈好，「理論上一步到位就最好」，但亦視乎勞資共識。

勞顧會資方代表、工業總會名譽會長郭振華相信增加法定假期是事在必行，建議最初兩至三年先增加一日，讓商界有更長適應期，其後每年加一日，其間需檢討運作。他說，若增加法定假期日數，但不規定新增假期不必與公眾假期一樣，資方料較易接受，因普遍擔心紅日缺乏員工上班，特別是旅遊業及飲食業，關注找替工問題。

羅致光料長遠領取長津比例將下降

此外，勞工及福利局長羅致光昨在港台節目《千禧年代》表示，政府推出10項民生措施已經審時度勢，強調非針對政治事件，也非單一考慮。羅稱目前領取長者生活津貼（長津）的長者佔整體42.1%，預料未來增至49%，預計政府額外經常開支將增加約50億元。他說由於人口老化，未來10至20年的安老服務開支將不斷增加，平均每年增幅4.5%，對公共財政構成壓力，料20年後壓力逐漸下降，約回落至2.5%。他強調並非「人人派錢」，稱計劃設入息及資產上限，且強積金將發揮效應，預料長遠領取長津比例將逐步下降。

行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，儘管本年度出現赤字的機率已頗高，10項措施預計動用100億元，應該仍是香港財政狀况可以負擔。他又稱一個國際認可的赤字預算審慎水平，是約為本地生產總值的2%至3%，換言之以現時香港本地生產總值約3萬億元計算，可審慎地作出600億元至900億元的赤字預算。

相關字詞﹕公眾假期 勞顧會 法定假期

上 / 下一篇新聞

首公開致辭 稱止暴制亂仍最緊迫 駱惠寧籲一家人有商有量 未提暴徒
首公開致辭 稱止暴制亂仍最緊迫 駱惠寧籲一家人有商有量 未提暴徒
年初二煙花取消 酒店撤煙花餐
年初二煙花取消 酒店撤煙花餐
去年全年旅客跌14% 過夜客挫19%
去年全年旅客跌14% 過夜客挫19%
警研引入電槍 人權組織促諮詢 消息：拒捕嚴重 路透統計：美19年奪1081命
警研引入電槍 人權組織促諮詢 消息：拒捕嚴重 路透統計：美19年奪1081命
可傷腦停心跳致死 聯國促禁對兒童用
可傷腦停心跳致死 聯國促禁對兒童用
水喉通炸彈案再拘6人 兩學生一幼師
水喉通炸彈案再拘6人 兩學生一幼師
人權觀察報告：中國威脅人權體系 港警濫武
人權觀察報告：中國威脅人權體系 港警濫武
再一被補者 覆核警「查閱手機」手令
再一被補者 覆核警「查閱手機」手令
周日遊行批否最快今決定
周日遊行批否最快今決定
MOKO加裝鐵欄
MOKO加裝鐵欄
一盒燒肉飯加汁 鈉超標六成半 燒臘店「知道鹹」加糖掩鹹味 食安中心將晤食肆商減鹽
一盒燒肉飯加汁 鈉超標六成半 燒臘店「知道鹹」加糖掩鹹味 食安中心將晤食肆商減鹽
食客稱走汁走皮「離地」 營養師：汁可另上
食客稱走汁走皮「離地」 營養師：汁可另上
Dyson吸塵機吸力最強 消委：續航力差
Dyson吸塵機吸力最強 消委：續航力差
投訴移民不成功 文件不齊不獲退費
投訴移民不成功 文件不齊不獲退費
智能表測運動數據 偏差最高可達七成
智能表測運動數據 偏差最高可達七成
法領事官邸遭爆竊 失值8000元廚具現金
法領事官邸遭爆竊 失值8000元廚具現金
大埔區會研入境政制 稱牴觸職權 官員離場
大埔區會研入境政制 稱牴觸職權 官員離場
歷17年涉488萬 公僕偕夫騙租津 分囚22及25月
歷17年涉488萬 公僕偕夫騙租津 分囚22及25月
涉冒簽便箋探監 探員脫罪 官：上司證供不穩妥
涉冒簽便箋探監 探員脫罪 官：上司證供不穩妥
繞過內會爭議 立會今續辯論
繞過內會爭議 立會今續辯論
屯院甩喉七旬病人死因研訊 降血壓藥有副作用 威院顧問醫生：冒險用藥或間接致死
屯院甩喉七旬病人死因研訊 降血壓藥有副作用 威院顧問醫生：冒險用藥或間接致死
新渡輪客量跌7% 明年3月前不加價
新渡輪客量跌7% 明年3月前不加價
六旬夫婦K11墮樓亡 警檢遺書稱無可疑
六旬夫婦K11墮樓亡 警檢遺書稱無可疑
警破專聘年輕人淋油收數集團 拘4人
警破專聘年輕人淋油收數集團 拘4人
接受囚犯借貸 懲教職員控收受利益
接受囚犯借貸 懲教職員控收受利益
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】指連豬海報有政治意味 民記質疑「和你宵」 房署即刻唔借場
【Emily】指連豬海報有政治意味 民記質疑「和你宵」 房署即刻唔借場
【Emily】民主黨立選黨內初選 袁海文挑戰黃碧雲
【Emily】民主黨立選黨內初選 袁海文挑戰黃碧雲
【Emily】連登仔問家屬有無美護照 美芬：全家中國人
【Emily】連登仔問家屬有無美護照 美芬：全家中國人
【Emily】融合青衣島特色 舊球場變「長亨主場」
【Emily】融合青衣島特色 舊球場變「長亨主場」
【Emily】新渡輪20歲 App抽獎送一年月票
【Emily】新渡輪20歲 App抽獎送一年月票