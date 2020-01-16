商界稱需時適應 倡法定假一年加一天

勞方委員指資方強硬 不感樂觀

勞顧會尚未定下次開會日期，勞顧會勞方委員梁籌庭表示，應勞方委員要求下，勞顧會上月曾商討法定假期，但會上資方態度強硬，故對此不感樂觀，相信政府需花時間說服商界，他希望能一次過增加法定假期。職工盟主席吳敏兒表示，此非新議題，政府若有決心，應一次過增加。工聯會勞工界立法會議員陸頌雄認為，落實措施速度愈快愈好，「理論上一步到位就最好」，但亦視乎勞資共識。

勞顧會資方代表、工業總會名譽會長郭振華相信增加法定假期是事在必行，建議最初兩至三年先增加一日，讓商界有更長適應期，其後每年加一日，其間需檢討運作。他說，若增加法定假期日數，但不規定新增假期不必與公眾假期一樣，資方料較易接受，因普遍擔心紅日缺乏員工上班，特別是旅遊業及飲食業，關注找替工問題。

羅致光料長遠領取長津比例將下降

此外，勞工及福利局長羅致光昨在港台節目《千禧年代》表示，政府推出10項民生措施已經審時度勢，強調非針對政治事件，也非單一考慮。羅稱目前領取長者生活津貼（長津）的長者佔整體42.1%，預料未來增至49%，預計政府額外經常開支將增加約50億元。他說由於人口老化，未來10至20年的安老服務開支將不斷增加，平均每年增幅4.5%，對公共財政構成壓力，料20年後壓力逐漸下降，約回落至2.5%。他強調並非「人人派錢」，稱計劃設入息及資產上限，且強積金將發揮效應，預料長遠領取長津比例將逐步下降。

行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，儘管本年度出現赤字的機率已頗高，10項措施預計動用100億元，應該仍是香港財政狀况可以負擔。他又稱一個國際認可的赤字預算審慎水平，是約為本地生產總值的2%至3%，換言之以現時香港本地生產總值約3萬億元計算，可審慎地作出600億元至900億元的赤字預算。