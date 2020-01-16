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一盒燒肉飯加汁 鈉超標六成半 燒臘店「知道鹹」加糖掩鹹味 食安中心將晤食肆商減鹽

【明報專訊】常吃高鈉食物增加高血壓風險，消委會聯同食物安全中心測試100款燒味及滷味，發現三成屬高鈉，一盒最高鈉燒肉飯加叉燒汁的鈉含量達3000毫克，超出世衛建議的每日鈉攝取上限六成半。出售最高鈉燒肉的燒臘店店員表示知其燒肉味鹹，故會加糖；有營養師指此舉不理想，加糖不但沒減鈉，更增加熱量。食物安全中心將與賣燒味滷味的食肆會面，商量減鹽策略。

驗百款燒味滷味 三成高鈉

100個檢測的樣本中，紅腸、燒肉、叉燒及滷水鵝腎等類別屬於高鈉，即每100克含逾600毫克鈉。以100克計算（下同），最高鈉的燒肉樣本是上環廣合（其記）燒臘飯店，含鈉1400毫克，另外最高鈉的叉燒樣本則是柴灣新桂香燒臘，含鈉890毫克。

消委會另測試叉燒、燒肉、燒鵝、豉油雞和鹵水鵝片共5款飯盒，發現燒肉飯盒約有170克燒肉，以最高鈉的燒肉樣本製飯盒，單是燒肉含鈉2400毫克，再加平均每杯含890毫克鈉的叉燒汁，這盒飯有3290毫克鈉。世衛建議每日鈉攝取量少於2000毫克，吃這盒飯便已超出上限65%。

燒鵝最高脂 吃100克如吞7.5匙油

此外，在各類別的燒味及滷味中，最高脂是燒鵝，每100克有37克總脂肪。香港營養學會會長、註冊營養師蕭沛霖表示，每一平茶匙的鹽相等於2400毫克鈉，每一平茶匙油則等於5克脂肪。換言之，吃一盒最高鈉燒肉飯便等於吃了近1.4茶匙鹽，吃100克燒鵝等於吞了逾7.5匙油。

倒吊入爐 醃料下墜 豬頸最鹹

上環廣合（其記）燒臘飯店員工王先生表示，製燒肉會以鹽和糖醃8至10分鐘，「有時候（時間）遷就不到，會醃久了……間間（店舖）都會有，我們不見有客人說特別鹹，其實我們已減了很多，可能將來會和師傅說，別落太多鹽」。同店另一名員工陳先生稱，燒肉是倒吊進烤爐，醃料往下墜，故最鹹是最多人喜歡吃的頸部。他又稱，本身燒肉來貨一半是以鹽醃好，一半未醃，「我知道鹹，所以會加糖，食落去就無咁鹹。」

王先生說，平常如非客人特別要求，會在飯淋叉燒汁，約一成顧客特別是女生會要求走汁，但也有約一成客要求多汁。

另外，柴灣新桂香燒臘員工陳先生則稱，食客多指其叉燒味甜，因該店以一份鹽配5份糖醃製，現會考慮減鹽。

蕭沛霖說，得知不少食肆普遍會加糖去中和鹹味。他指這樣做十分不理想，因為餸菜中的鹽分並沒因而減少，反而因增加了糖分而導致熱量增加。

消委會總幹事黃鳳嫺認為減鈉過程是「搖搖板」，因為有人習慣吃好鹹，通常要以拉鋸方式，餐廳逐漸減鹽，讓食客習慣，「現在我們希望業界可做」。食物安全中心首席醫生（風險評估及傳達）吳志翔則稱，目前國際未有為燒味及滷味訂立鈉含量的準則，他說未來會與賣燒味滷味的食肆會面商討減鹽策略。

（消委報告）

相關字詞﹕高脂 滷味 燒味 高鈉 食物安全中心 消委會

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