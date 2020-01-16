再一被補者 覆核警「查閱手機」手令

申請人為任職廚師的劉偉麟，與早前入稟、報稱攝影師的李永豪同於8月4日旺角遊行被捕，劉當時被控一項阻差辦公，後被加控一項管有攻擊性武器罪名，於本月23日再訊。李則被控一項非法集結罪名，已獲撤銷。

劉在申請書指出，被捕當天警方已向勞資審裁處審裁官申請手令搜屋，最終只檢取他的手機。警方搜屋時，他和律師也在現場。其後警方在劉不知情下於9月23日向九龍城裁判官申請另一份手令，稱有合理懷疑在警總22樓網絡安全組存有對非法集結控罪有價值調查資料；根據附件，其中一項是劉的智能電話。翌日警方執行手令。事件直至劉的律師11月索取警方文件才揭發。

稱當時只控阻差辦公 無關手令所指罪名

劉在申請書稱，他在涉案手令簽發時只面對一項阻差辦公，與手令所指非法集結罪名完全無關。而且他被控罪名不涉及數碼、電子通訊等元素，質疑警方有否需要搜查手機內容和通訊紀錄。劉又認為手令內容空泛，只列明存放在警總22樓的手提電話，無列明控罪地點和時間、有關搜查範圍和限制。劉認為有關手令是越權發出，要求裁定無效。

【申請編號：HCAL150/20】

（反修例風暴）