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人權觀察報告：中國威脅人權體系 港警濫武

【明報專訊】周日在香港被拒入境的人權觀察（Human Rights Watch）執行長羅斯（Kenneth Roth），周二在紐約聯合國總部發表2020年《世界人權報告》，批評中國威脅國際人權體系，又指摘香港警察對示威者使用過度武力。中國外交部昨回應稱，人權觀察的涉華言論和報告一向「罔顧事實、顛倒黑白」。

外交部：人權觀察一向顛倒黑白

全長652頁的報告中有一篇由羅斯署名的專題文章「中國對人權的全球威脅」（China's Global Threat to Human Rights），稱習近平治下的中國經歷數十年來最普遍、最殘暴的壓迫，香港在一國兩制下的有限自由岌岌可危。報告稱中國政府將人權視為對政權的生存威脅，而「它的反擊則成為對國際人權體系的生存威脅」。羅斯稱，北京為免在國內壓迫人權招致全球反彈，反過來企圖破壞維護人權的國際制度，脅迫別國在國際社會對其表達讚賞，又將依賴中國援助或貿易的國家組成其「啦啦隊」。

報告批林鄭拒獨立調查

報告亦提到香港、新疆和西藏等發生的事件。其中針對本港反修例運動，報告形容大多數示威者保持和平，香港警方仍用過度武力驅散，又提到疑似黑幫成員多次攻擊示威者和泛民議員，但同時稱「部分示威者也使用暴力」。報告批評特首林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會調查警暴。

新聞發布會尾段，中國駐聯合國代表團人員邢繼盛到現場向記者表示，中國完全不接受人權觀察「偏頗和揑造」的年度報告，重申香港是中國一部分， 又稱從羅斯的言論便知他被禁入香港的原因。外交部發言人耿爽昨指摘人權觀察「長期以來一直戴着有色眼鏡‌‌來看待中國」，「發表的涉華言論‌‌和涉華報告‌‌一向都是罔顧事實、顛倒黑白、毫無客觀性可言，‌‌所以根本不值一駁」。

（人權觀察網站/路透社）

（反修例風暴）

相關字詞﹕自由之家 警察濫權 中國 反修例風暴 人權 羅斯（Kenneth Roth） 人權觀察

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