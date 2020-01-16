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水喉通炸彈案再拘6人 兩學生一幼師

【明報專訊】旺角前日檢獲「水喉通土製炸彈」案件，為本港開埠以來首次檢獲此類型炸彈，警方昨再拘捕涉事隱蔽勇武組織的6名男子。案中一名29歲被捕男子疑在上水村屋製作炸彈，其母解釋警方檢走的硫磺粉及火槍是用作驅蛇。

「實驗室」檢火槍硫磺粉 被捕者母：驅蛇用

昨日被捕6名男子為17至23歲，包括兩名學生、幼稚園教師、咖啡師及兩人報稱無業，警方在他們寓所檢獲小量大麻及通訊工具，涉嫌串謀製造爆炸品、藏毒及非法集結，事件先後共10人被捕。爆炸品處理課警司李展超稱，水喉通土製炸彈在港首次發現，但外國常見用作非法用途，因炸彈藏有效炸藥及不可預測風險，人員將炸彈移至走廊處理，已將大廈住戶及公眾風險減至最低。

探員昨重返上水河霸村懷疑製作炸彈「實驗室」，為被捕29歲姓黃、報稱機械工人男子的母親錄口供。黃母向記者稱，警方在單位檢走硫磺粉、火槍、3罐石油氣及玻璃樽等物品。她解釋硫磺粉用作撒在住所周邊範圍，再用火槍燒以驅蛇，至於3罐石油氣原打算農曆新年吃火鍋及盆菜時使用。而檢走的玻璃樽不少為全新、仍有雪梨紙包裹，為媳婦製作醬料用。

黃母稱，兒子每日清晨出門，朝8午4上班，每晚準時回家吃飯，早前更親自裝修所住村屋，故家中有大量裝修工具，不相信他會製造炸彈。事發後已有律師接觸兒子，但估計獲保釋機會甚微，擔心他會被「極速提堂」。

村民：蒙面便衣警衝屋 嚇壞少女

村民李先生說，事發時見到一批蒙面黑衣便衣警衝進附近村屋，嚇壞屋內兩名少女，但未表明身分。村民伍先生稱，事發時只聽到有人高呼「開門」，但未聽到警察表明身分，「開頭以為係搞搞震嗰啲」，又形容氣氛頗緊張。

記者昨到檢獲炸彈的旺角涉事大廈觀察，該單位原本550呎，被分成3個劏房。居於同層另一劏房單位的陳先生稱，警方事前行動非常高調，早於周一已不時有警長級軍裝警上樓，於單位外徘徊，前日早上11時許更有7名便衣探員監視單位長達7小時，至前晚展開行動。

（反修例風暴）

相關字詞﹕硫磺 爆炸品 村屋 炸彈

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