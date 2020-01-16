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警研引入電槍 人權組織促諮詢 消息：拒捕嚴重 路透統計：美19年奪1081命

【明報專訊】經歷7個月反修例風波後，消息稱警方正研究引入電槍或網槍等新武備，認為可加快拘捕及減少疑犯反抗，減少警民受傷風險，其中引入電槍的可能較網槍高。路透社曾統計美國過去19年有最少1081人中警察電槍後死亡，外地有人因此心臟停頓，包括青少年。有人權組織擔憂電槍致命風險，並稱屬重大政策轉變，當局須諮詢。有泛民議員批評做法會令警民關係更雪上加霜。有工聯會議員則支持研究。

警方回覆，會考慮一切有助提升行動效能的方案，審視行動需要、檢視武力使用層次，適時引進適合裝備及措施，確保前線人員能在日益嚴峻的工作環境下專業地執行職務。警方稱依照既定政策、程序及守則採購合適裝備，會按行動需要對各地不同類型裝備進行市場調查和實際測試，確保採購的裝備符合安全標準。

亦探討引入網槍 指加快拘捕減受傷風險

警方消息人士表示，10多年前曾討論引入電槍，但當時議員擔心影響心臟及致命，經討論後警方放棄。他說旺角大衝突後警方已研究增加中短距離武備，有見近7個月情况，並被批評武備選擇不多，會探討引入中短距離武備，包括電槍及網槍，但沒時間表，研究屬初步階段。另一警方消息人士稱，引入電槍可能較高，警方已找供應商了解資料。被問是否現有武備有不足，他稱過去一段時間疑犯拒捕及反抗較以往嚴重，警方被批評警暴，經常是由於疑犯被按下仍拒捕或猛烈掙扎，警員無法落手銬，致要繼續以武力制服疑犯而造成警暴印象。他說電槍及網槍可令拘捕加快及減少反抗，減少雙方受傷風險。

據警方了解，美國、澳洲、新加坡及南韓等國家的警隊有用電槍，電槍發射後有兩支針頭擊進目標體內，利用電流刺激令人體肌肉收縮，失去活動能力。保安局長李家超昨沒正面回應，僅稱當局會支持任何令警方「更有效處理暴徒的暴力」及減低他人受傷風險的方法。

稱美部分城市電槍武備級數低於警棍

對於海外電槍執法死亡個案，消息人士說有國際資料指電槍造成死亡或嚴重受傷的風險是每100萬人有13.1人，在部分美國城巿，電槍武備級數低於警棍或等同胡椒噴霧。有資深警官認為，電槍可讓警員與目標保持距離，「不用埋身肉搏，但又達到目的」，有阻嚇作用；網槍尤其能針對持械者，較適合單對單而非大型示威場合，因為或誤捕他人。

民權觀察：重大政策轉變 憂日後濫用

民權觀察成員王浩賢表示，電槍為較低致命武器，但屬高層次武力級別，僅次實彈槍。他說警方已配備警棍、胡椒噴霧、實彈槍等選項，毋須再引入新武器，並稱電槍具風險，「殺人不見血」，外地有多宗致命個案，不應對兒童、孕婦、長者使用。他擔憂引入電槍後，以往可徒手控制或胡椒噴霧解決的情况「警員變成貪方便用電槍」。他認為此屬重大政策轉變，且日常執法用電槍，會面對市民，須諮詢公眾。

泛民：警民關係更差 建制：助減衝突

民主黨林卓廷強烈反對，認為在警民關係緊張時再加裝備，對解決問題是雪上加霜。工聯會陸頌雄稱近月催淚彈似乎較沒效用，亦對市民有影響，應開放研究更多武器選項，相信電槍有助執法並減少警民衝突。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕網槍 李家超 警察 電槍

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