去年全年旅客跌14% 過夜客挫19%

非內地短途客跌幅最大

2019年整體訪港旅客人次上半年錄得13.9%按年增幅，惟下半年卻按年跌39.1%，令全年訪港旅客人次亦按年跌14.2%，至約5591萬人次，當中跌幅最大是非內地短途客，按年跌18.7%，至633萬人次。至於政府向來較關注的過夜訪港旅客數字，上半年按年微升7.7%，但下半年大跌42.7%，令全年按年跌18.8%，至2376萬人次；當中跌幅最顯著亦是非內地短途客，按年跌23%，至408萬人次。

旅發局：多短途市場宣傳

彭耀佳稱，過去一年本港旅遊業面對極大挑戰，但相信香港能面對逆境，旅發局已在多個短途市場如印度、印尼、菲律賓、韓國及泰國宣傳，亦已準備將宣傳推展至日本等，以及其他長途市場，並正積極籌備在多個客源市場展開大規模宣傳推廣，重建香港旅遊形象，振興香港旅遊業。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，過夜客因要預訂機票、酒店、交通，所以會較易因局勢不穩而影響來港意欲，而過夜客人次下跌打擊酒店業，例如近月房價按年跌六成至七成，部分酒店入住率僅有三成至四成。他認為最重要仍是本港局勢需回復穩定，才可吸引過夜客訪港。