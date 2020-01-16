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年初二煙花取消 酒店撤煙花餐

【明報專訊】政府昨日宣布取消農曆年初二（26日）維港煙花匯演，民政事務局長劉江華解釋是基於公眾安全考慮，認為社會仍有不穩定因素，經審慎評估後作此決定。有酒店表示要取消已接受預訂的「煙花餐」，亦有船公司批評政府決定得太遲，致損失逾萬元船上餐飲的訂金。另外，港鐵宣布年三十（24日）晚上通宵行駛，而農曆年間將額外增加逾300班車。

劉江華昨稱，由於社會仍有不穩定因素，對公眾安全構成影響和威脅，決定取消年初二煙花匯演。他補充，農曆年間仍有幻彩詠香江，以及西九文化區舉辦的嘉年華，有興趣的公眾可參與。政府對上一次取消年初二煙花匯演是2018年，同年初在大埔公路發生嚴重九巴車禍，釀19死60多傷。

以往不少市民和遊客到維港兩岸餐廳或酒店觀賞煙花。尖沙嘴馬可孛羅香港酒店內的意大利餐廳Cucina，其發言人稱，年初二原定的「煙花餐」每位收費1488元，有4道菜，酒店昨日已取消有關套餐，已付訂金客人可繼續在年初二或其他日子消費，未付訂金者則可取消訂位。尖東千禧新世界酒店則在昨日推出入住優惠，經酒店網頁預訂豪華海景客房或以上級別房間可獲半價。

船公司：太遲通知 蝕餐飲訂金

珊瑚海船務董事長鄭靜華稱，已出租4艘船供旅行社辦煙花團，取消煙花匯演會損失約6萬元生意額，更甚是船上餐飲需在15個工作天前付訂金，已付的1萬多元訂金不能退回。她說曾多次向政府部門查詢煙花匯演會否取消，卻一直沒有確實回應，「（政府）明知要取消，為什麼要我們蝕多些錢？」

旅業早料取消 無積極推銷煙花團

旅遊業議會主席黃進達說，以往每年有近百本地團出海看煙花，今年業界對取消煙花已有心理準備，故未有積極推銷煙花團，但對政府決定仍感無奈。餐飲聯業協會會長黃家和稱，取消煙花匯演對維港兩岸餐飲業有輕微影響，「但（訂枱）未必全部會取消」。他預計年初二人流或分散到其他地區，對整體餐飲生意影響不大。

相關字詞﹕黃進達 劉江華 煙花匯演

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