首公開致辭 稱止暴制亂仍最緊迫 駱惠寧籲一家人有商有量 未提暴徒

八提「香港這個家」四提「珍惜」

不論政治光譜應共識一國兩制

駱惠寧昨以〈共同珍惜香港這個家〉為題首度在港公開致辭，稱這一年香港經歷了嚴峻考驗，曠日持久的社會動盪牽動着全國人民的心。他談到新一年香港如何再出發，先引述習近平視察澳門時特別強調「家和萬事興」，之後強調要「珍惜香港這個家」。他說：「不管什麼政治光譜，都應形成這樣的共識，認同一國、珍惜兩制，是香港同胞的福祉所在，也是香港明天的希望所在。」他演辭中8次提及一國兩制。

稱多元社會有重大分歧不奇怪

他稱，香港是多元社會，對一些問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，「但不能走極端、更不能搞暴力」，「一家人之間有商有量，再大的事情都好解決」，破壞法治和文明的底線對社會只會帶來災難性的破壞。他結尾時說，來到香港12日，作為香港這個家的一員已經感受到家人的親切，又引用《獅子山下》歌詞「拋開（原歌詞為「拋棄」）區分求共對」，稱香港精神仍在，對香港這個家重回正軌充滿信心。他又說「18萬公務員履職擔當」，社會各界共同努力維護法治核心價值，支持特區政府依法有效施政，香港這個家才能繼續引以為傲。

公民黨黨魁楊岳橋認為駱惠寧與其口講，不如實際行動。他說過去7個月不同說話聽得太多，「如珍惜香港，盡快叫林鄭政治問題政治解決、回應五大訴求」。對於駱惠寧稱「有商有量」，民主黨主席胡志偉說，現時是特首林鄭月娥不與人商量，並將問題推在社會運動身上，無意和解，他認為駱惠寧的言論應要向林鄭政府說，強調政府需尋求具體行為，令香港能夠復和。被問到駱的演辭是否代表態度軟化，他說仍要「聽其言觀其行」。

對於駱是否走軟路線，全國政協常委蔡冠深認為駱的言詞十分人性化，最為深刻的信息是不止要各界人士團結，18萬公務員亦要團結。

劉銳紹：軟中帶硬 以硬為主

劉銳紹認為駱的說法是「軟中帶硬，以硬為主」，因為特區政府和警方的行動無軟化。他分析，因習近平說了「家和萬事興」，作為下級官員說法不會差太遠，而駱比上任王志民經常提及「外國勢力」、「反對派」的戰鬥格不同，認為駱想延伸初來報到的良好印象。劉又說，駱提及的「政治光譜」涵蓋泛民，是策略性表述，談及青年亦無與「暴徒」放在一起，是想爭取民心，希望在香港現時相對靜下來的情况下減少摩擦點。

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