【Emily】民記攻網 敗選者轉做KOL

周浩鼎YouTube頻道 訂閱昨未過百

民建聯副主席陳學鋒話，呢個做法可以幫落選黨友搵啲嘢做，有平台繼續面向公眾，亦都係一個繼續訓練佢哋議政能力、面對鏡頭嘅機會。陳學鋒話若果做得好，黨友仲可以靠做「YouTuber」搵到收入。

民記暫時培訓緊3個KOL，包括喺東涌南落敗嘅周浩鼎、西營盤落敗嘅劉天正、愛群區落敗嘅穆家駿，佢哋喺YouTube都有自己嘅頻道。周浩鼎頻道嘅影片大部分係影住佢坐定定論政，但題材就唔係局限本地政治，仲有分析美國總統特朗普「講話玄機」；穆家駿本身係通識科教師，佢搵嚟同業對談教育局係咪可以取消教師資格等問題；劉天正就拍片監察區選對手黃永志。暫時周浩鼎同劉天正頻道嘅訂閱人數都唔超過100個，穆家駿頻道就有105個訂閱者。

陳學鋒話，民記嘅網絡宣傳團隊一開始會教佢哋拍片技巧，例如點樣打燈、剪片等等，之後KOL就要自己搞掂。雖然冇咗咁多議席，少咗資源，但陳學鋒話民記仍然考慮緊加人手做網絡宣傳。