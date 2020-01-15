醫院疑遭警虐打 六旬漢索償

原告為鍾志華，被告依次為歐國偉、鄧文謙、林易昇。入稟狀表示，3名被告2019年6月26日在北區醫院紊亂病房7A房內，對原告施用不合法武力，構成侵權、不合法、酷刑或公職人員行為失當，造成原告身體傷害及損失。

另外，原告表示自己享有憲法賦予的人身自由及安全的權利，亦免受酷刑、不人道、侮辱待遇，認為各被告行為違反普通法、《基本法》第28條或第39條、《香港人權法案》等。原告就上述損失索償，包括懲罰賠償及訟費等，但沒列明金額。

據司法機構網頁，案件排期7月10日作簡短聆訊。至於3名警員的刑事案件，將於1月23日在區域法院提訊。

【案件編號：DCPI123/20】

（反修例風暴）