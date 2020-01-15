噴「光復香港」字句 4青年控刑毁

4人准保釋 禁足旺角站天橋

4名被告依次為15歲少年、15歲女生、學生林銘濼（18歲）及學生譚浩康（16歲）。控罪指4人於本月11日在旺角道行人天橋上損壞屬於香港政府的財物。

據悉，當日凌晨5時半，首被告涉在地上噴漆，地上留有「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等字句；次被告及第三被告涉於燈柱上貼海報；第四被告涉把風。有途人目睹過程並拍下4人容貌，其後報警。警方到場後，途人於附近麥當勞認出4人，4人被捕並招認。代表第三被告的律師表示，其口供自願性受爭議。

4人暫毋須就控罪答辯，案件押後至3月6日再訊。4名被告以1000元保釋，其間不得離港、須守宵禁令，並須禁足連接旺角站至旺角東站整條天橋，任何情况、即使轉乘交通工具等均無例外。

貼海報票控 辯方稱警員證供不可靠

另外首宗因貼反修例海報而被票控上庭一案，何志程（24歲）和郭曉楠（24歲）被票控去年8月5日在青衣張貼海報，辯方昨結案陳辭時提出，案發時警員沒有目睹兩被告張貼海報的完整過程，其供辭有多處出入，證供不可靠，要求裁判官裁定兩人票控不成立。案件押後至2月27日裁決。

【案件編號：WKCC150/20、WKS13795-96/19】

（反修例風暴）