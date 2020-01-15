去年2297宗貪污投訴 跌14% 廉署確認接7．21投訴

負責監察廉政公署工作的4個獨立諮詢委員會昨日舉行記者會，匯報廉署2019年的工作。廉署去年接獲2297宗與選舉無關的貪污投訴，其中2015宗為可追查投訴。涉及政府部門的投訴個案有647宗，較2018年的706宗下跌8%。其中警務處錄得最多投訴，但投訴個案由2018年的200宗，下跌至去年的182宗。

貪污問題諮詢委員會主席廖長江表示，過往貪污投訴數字時升時跌，去年情况是否與反修例風波有關，仍有待觀察。鄧國斌則表示，整體貪污投訴數字下跌的原因眾多，稱過去7個月的示威衝突不斷，對廉署工作形成更大挑戰，因投訴個案可能更複雜。

對於外界關注的元朗7．21事件，早前先後有團體及政黨向廉署舉報，要求調查元朗警區警員，鄧國斌稱，廉署已確認收到涉及7．21的投訴，但表示未有相關投訴數字，委員會在調查完結前不會評論個別個案，他強調會跟進每一個個案。對於立法會議員林卓廷早前透露，廉署已成立「特別調查組」負責處理反修例事件中警員失當的調查，鄧表示不能透露內容，稱各部門有不同崗位和分工。

518宗與選舉相關投訴

另外，截至2019年底，廉署接獲518宗與去年11月舉行的區議會選舉相關投訴，492宗屬可追查投訴。其中153宗涉及發布關於候選人的虛假或具誤導性陳述的投訴、113宗涉及對候選人施用武力或脅迫手段的投訴及97宗涉及賄賂選民的投訴。有關私營機構的貪污投訴，涉及樓宇管理的仍佔最多，但由2018年接獲674宗投訴，下跌至去年的505宗，下跌了25%。

（反修例風暴）