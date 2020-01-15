仇栩欣控襲警提堂 將爭議受傷警申匿名

被告仇栩欣（23歲）報稱任職銀行經理，另一被告則為學生勞澤乾（23歲），據了解勞為仇栩欣的助理。兩人各被控一項襲警罪，他們被指於去年8月11日在北角英皇道395號僑冠大廈外襲擊警員A。

辯方申請毋須答辯，以待索取控方文件及法律意見，亦表示將爭議涉案警員在控罪書上被匿名一事。裁判官遂將案件押後至2月25日再訊，批准兩名被告以5000元保釋，每周往警署報到一次。據悉，兩名被告當日在案發現場拍攝，其間兩人疑推撞警員胸口，使其失重心跌倒，扭傷腰部。

理大校記索償手機維修費

另外，理大學生記者陳斐揚聲稱，去年11月11日於旺角豉油街採訪時，遭防暴警發射胡椒球槍，導致其手機損壞，早前入稟小額錢債審裁處，向律政司長索償788元維修費。案件昨日展開聆訊，陳斐揚向法庭展視維修單據及拍攝片段；律政司一方則指陳沒有報警，不排除申請剔除訴訟。審裁官將案件押後至3月31日再訊，以待雙方準備文件。

【案件編號：SCTC050261/19、ESCC0103/ 20】

（反修例風暴）