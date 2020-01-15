旺角劏房檢水喉通炸彈 拆彈擊穿𨋢門

警拘4人 稱屬隱蔽勇武組織

警方接獲線報，指旺角通菜街利民大廈一樓一個劏房單位內有爆炸品。警方掩至該單位，發現3名男子離開單位，遂上前截查，並持法庭手令到該單位搜查，檢獲一個「水喉通土製炸彈」、一些戰術頭盔、V煞面具、避彈背心、易燃品及少量大麻。警方當場拘捕3名21至22歲報稱大專生男子，涉嫌參與元旦日旺角的非法集會、藏有爆炸品、串謀製作爆炸品、藏毒及藏有工具可作非法用途。

警方爆炸品處理課晚上疏散部分低層居民，並將浸濕水的沙包搬入大廈，在近11時在大廈內處理爆炸品，現場傳出一下爆炸聲。

上水搗破製炸彈「實驗室 」

警方昨日亦在上水河霸村一村屋搗破一個製作炸彈的「實驗室」，檢獲一些燒杯、量杯、試管、一些化學物品及電子設備，相信用來生產爆炸品，拘捕一名29歲報稱機械工人的男子。警方形容該村屋十分「簡陋」，內有一張桌，桌上凌亂地放有有關設備。

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱稱，檢獲「水喉通土製炸彈」時「相當震驚」，該炸彈長8吋、重1.5磅，以金屬水喉通製作成一個密閉空間，內有40克低性能爆炸品，成分有待化驗。他說，該土製炸彈性能良好，要以藥引點火引爆，亦有可能摩擦下爆炸，如用作手榴彈用途丟入一輛私家車，車上所有人「必然全部死亡」。

被問為何唐樓內引爆

警稱拆除時輕微爆炸

被傳媒質疑為何要在舊樓內「引爆」炸彈，陳天柱強調並非「引爆」，而是爆炸品處理課在評估後，在受控制情况下將爆炸品安全地「拆除」，其間發生輕微爆炸，水喉通的金屬蓋彈出，令大廈升降機門鋼板造成一個洞。他說行動繼續進行，不排除將有關組織成員全部拘捕。

（反修例風暴）