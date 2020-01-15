便衣警指影相侵私隱 青年變涉襲擊 警：檢18厘米長電筒 父：兒子投訴警署被打

食客幫口：佢影相時唔知你係警察

網上流傳片段，顯示一名青年昨日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內，被兩名自稱便衣警拉到一旁，青年大叫「影張相都唔得呀？」「我影相有咩錯先？」一名自稱便衣警男子回應：「你做乜影我相呀？法庭已經頒布咗，你如果影我相係侵犯我私隱」。旁邊食客幫口：「佢影嘅時候都唔知你係警察。」學生拿出手機並問：「我影緊你咩？」便衣警說：「你影到我。」其後其中一名便衣警出示委任證，並命令該舉高雙手的學生「垂低手」，並稱要帶他回警署「協助調查」。

深水埗區議員李文浩稱，事發後向目擊者了解，相信被捕大學生當時正拍攝被指是「藍店」的「神戶食堂空姐牛肉飯」，他說警方初時指學生涉「公眾地方行為不檢」，其後改成兩條與拍照無關的罪行，批評警方濫捕。

警方表示，昨下午約3時，一名便衣警員於深水埗欽州街一商場食肆被一名男子以電筒照射，在場兩名當值人員表明身分，並帶該名23歲何姓男子到警署協助調查，並在其身上檢獲一支長約18厘米的電筒及電筒零件。該男子涉嫌「普通襲擊」及「藏有攻擊性武器」被捕。案件交由西九龍總區重案組第二隊跟進。 被捕男子現正被扣留調查，他其後聲稱身體不適，清醒被送往明愛醫院檢查。

父引述律師：兒鼻孔有血

被捕男子父親何先生向本報稱，兒子在公開大學就讀，今年即將畢業。他說兒子是「和理非」，早前有參與合法遊行，如去年6月民陣舉行的兩次大型遊行。

他說，兒子剛到台灣觀看大選， 前晚回港，事發時在西九龍中心內吃飯。他說在公眾地方拍照並非犯法，質疑兒子為何會被捕，「就算影到你，你額頭無鑿住『差佬』喎」。

他說，其後收到兒子在警署致電，稱自己被人打鼻及下體，電話隨即被掛斷。兒子其後要求驗傷，「令家長最憤怒係，你做乜打佢？佢犯咗咩事？」他又說，在警署內只看過兒子數秒，因警方要確認他為其父親，隨後已被帶走，又引述律師稱兒子鼻孔有血。

大狀：即使違民事禁制 無權刑事拘捕

大律師黃逸宇表示，根據法庭頒布的禁制令，只有騷擾或煩擾警務人員下發布其照片，才有可能違反禁制令，例如「追住佢影」，即使違反民事禁制令，警方亦無權以刑事方式拘捕當事人，認為警方的拘捕不合法。

明報記者

（反修例風暴）