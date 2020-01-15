記錄冊不全 警長不滿「燉冬菇」提覆核

曾涉「嫖霸王妓」案受查

申請人為黃俊威，由資深大律師郭兆銘代表，答辯人為警務處長。入稟狀指出，原駐守油尖區特別職務隊的申請人，因一宗刑事案件接受調查期間，被發現未有在警員記事冊記錄下班時間，以及7次在記事冊的橫線間留有空白。他其後承認所有指控，遭受譴責和嚴厲譴責的處分，後來提升至嚴厲譴責和降級，他之後就降級處分提上訴，遭時任副處長（管理）趙慧賢駁回。

申請方昨稱，相關留白情况只涉行動後的簡介會（debriefing）和下班時間的紀錄，與處理疑犯等程序無關，形容申請人當時只是跟從上司指示，失當只涉行政鬆散，質疑警方以「違反誠信」為由向申請人作出不合比例的處分，當中考慮了其他不相關因素。

警方：行為失當亦屬違反誠信

答辯方則稱，警員記事冊留白將對司法行政構成影響，舉例稱相關記事冊如被用作呈堂證物，將招致警員事後在記事冊上增添內容等質疑，申請人作為富經驗的警務人員，理應知悉相關指引，不應將失當行為推卸上司。答辯方又稱，申請人當時的職位需處理賣淫等敏感案件，故書面紀錄更顯重要。

法官陳嘉信稱，警方既沒指控申請人不誠實，亦沒指控他懷有惡意，質疑警方如何得出申請人「違反誠信」的決定。答辯方回應，誠信不只局限於申請人是否誠實，而申請人在明白自身職責下依然作出失當行為，已屬違反誠信。

【案件編號：HCAL2987/18】