申訴署：5年65宗僅一追討 少收億計豁免費 商場通道違契商用 地署管不力

一宗違契5年半 涉2400萬豁免費

截至2019年9月，全港共118個發展項目須根據地契條款在商場內提供公共通道，其中兩項目須提供公共廣場。公署主動調查發現，2014/15至2018/19年度期間，分區地政處發現65宗「違契商用問題」個案，當中僅兩宗被發現後才提出豁免書面申請，而地政處只曾向一個商場的業權人主動追收涉及違契時間長達5年半，涉款2400多萬元的豁免費。

揭違契10月後發警告信 沒改善不釘契

申訴專員趙慧賢認為，分區地政處未善用執管權力，就餘下62宗個案沒主動追收豁免費，涉及豁免費動輒數以億元計。公署調查主任鄧詠心稱，地政總署存在「七大不足」（見表），除了未積極向違契業權人追收豁免費，更指分區地政處2014年12月發現商場B食肆違契佔用公共通道，10個月後才向商場業權人發警告信，及後違契問題持續，卻沒有「釘契」，涉不執管或延誤執管。

另有商場A食肆將營業範圍擴展至商場公共通道，但分區地政處未有將個案轉介食環署，在公署提醒後才轉介；另分區地政處向違契的商場C先後發13次警告信，卻無「釘契」，而覆查是在警告信期限屆滿後3周才進行，其中一次更是警告信指明的糾正期限已滿後81日始進行。公署建議地政總署檢討工作指引，訂出發警告信及把警告信送交土註處註冊的時限，並把註冊時限在警告信中述明。

地署：整體同意申訴署報告

公民黨議員陳淑莊認為，商場店戶違契佔公共通道已是糾纏逾10年的老問題，地政總署仍未能妥善處理，令庫房白白少收逾億公帑，促署方盡快把握6年追溯期追討相關豁免費。

地政總署回應稱，整體上同意申訴專員調查報告的內容及建議，而「違契商用問題」屬民事責任而不涉執法及檢控，署方未能根據現有地契就違契個案向有關業權人徵收罰款。