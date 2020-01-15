徐德義武漢行程不公開 議員批欠透明

對於被指透明度不足，林太昨表示行程由國家衛健委安排，並非保密；澳門、台灣考察團亦一起了解當地如何處理疫情，食衛局長陳肇始今早會召開專家會議，並向市民交代。

內地2013年爆發H7N9，中國衛計委邀世衛代表團到北京及上海視察，當時世衛駐華代表出發前曾表示，團隊會視察當地醫院與前線人員交流。不過，今次食衛局副局長徐德義帶隊北上視察，傳媒於出發前追問有何行程，該局發言人稱採訪或行程請與主辦單位聯絡，代表團回港後才交代。

港記拍攝隔離醫院遭刪片

此外，港台、商台、無綫、NOW記者及攝影師昨拍攝隔離肺炎患者的金銀潭醫院時被截查，並被帶入派出所，並被要求刪去醫院範圍內的片段，其後獲釋。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒認為港府行蹤鬼祟，又稱涉及傳染病的資料關乎全球安危，應盡快公布；加上當局昨將記者帶返派出所，令人覺得當局有事隱瞞。

立法會議員陳凱欣亦稱，曾追問食衛局行程安排及會否與當地醫護會面等，均不獲回覆，在特首提出的公開透明原則方面，認為局方「不記得如何做得好一點」，對此感失望。

（武漢肺炎）