泰確診患者無到疫點 港專家憂疫情擴散

根據武漢衛健委資料，1月3日以來沒新病例。台灣疾管署副署長莊人祥指出，泰國確診患者於1月5日發燒，8日入境泰國。泰國傳染疾病局總監Sopon Iamsirithavorn昨接受本報查詢時表示，她居於武漢，病發時發燒及有輕微肺炎，她沒去過華南海鮮市場，正等候化驗結果，若對病毒呈陰性反應便可出院。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，上述女患者沒到過華南海鮮城，顯示可能有另一傳播途徑，包括有限度人傳人，或內地售賣野味的傳播鏈未妥善處理。他指出，流行病學調查顯示，SARS爆發首2、3個月，或在不同濕街市發生動物傳人情况。何建議，港府應加強人流篩查，確保每名武漢來港的旅客會經過體溫檢測；馬上落實健康申報措施，尤其乘飛機來港的旅客有任何不適，應向本港衛生部門申報。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，據他了解，泰國確診的患者曾到武漢其他濕街市，相信被野生動物傳染的機率較高。他認為該個案為疫情響起警號，反映武漢其他市場或有病毒，目前未能確認源頭，擔心疫情會在內地擴散；如要平息疫情，需先找出動物源頭及控制爆發。他續稱，若新型冠狀病毒具人傳人能力亦「不出奇」，因患者痰液、飛沫等或帶病毒，他認為目前毋須驚慌，要視乎病毒人傳人能力的高低，2003年本港爆發SARS時有醫護參與治療3日後被感染。

武漢市衛健委昨通報，與41名患者有密切接觸的763人沒發現病例。路透社昨一度引述世衛新發傳染病部門署理主管Maria Van Kerkhove表示，新型冠狀病毒出現「有限度人傳人」，其後改為可能出現「有限度人傳人」，有機會（potentially）發生在家庭群組，世衛正及早準備應對大規模擴散的可能，包括向全球醫院發出感染控制指引，以防院內爆發。

世衛：無證據顯示有限度人傳人

世衛其後回覆傳媒查詢稱，沒有證據顯示有限度人傳人，但傳播途徑未明，人傳人仍受關注，需進一步調查。

此外，中國疾控中心副主任馮子健在央視專訪表示，新型冠狀病毒與SARS和MERS的基因排序「差異還很大」，基本指向、鎖定疫情爆發源於華南海鮮批發市場。

本港昨新增3宗武漢不明肺炎懷疑個案，患者包括21歲女子、兩名34歲及16歲男子，至昨累計有71宗懷疑個案，全部均沒到過武漢濕街市，60人已出院。

（武漢肺炎）