專欄：當網絡創業遇上「兄弟爬山」 ／文：章濤

近年，老闆們大嘆「生意難做」，只因競爭大、利潤愈來愈低，但這些都是表象，生意難做在於網絡時代下的三大改變。

第一是資訊流通速度提高；第二是完成一件事需時減少；第三是人與事物之間的聯繫變得相對直接，一些不認識的人、欠缺的工具和能力，都可透過短時間摸索和嘗試而獲取。而這群年輕人透過實際行動，顯示出他們早已適應，並能駕馭這三大改變。

年輕人已適應科網三大改變

以往作商業決定，要先召集各部門主管，確定會議時間，然後製作計劃書推銷游說，再商量策略、分工，構思後備方案，訂立檢討指標等。但今次所見，年輕人用的是「無組織的組織」，即抱有一個共同理念，分工不細緻，兄弟爬山；策略、做法按臨場形勢調整或改變。

他們同時不拘泥於現實世界中的「關係」，能與理念一致但不相識的人合作，更重要是毋須煞有介事等齊人開會，這不代表不重視溝通和意見交流，而是因為他們隨時隨地都在開會。又例如，從前我們要驗證想法或產品成效，或要用上一個部門、幾個月，但今天可能只要一個人用幾日、甚至幾小時，已能完成AB測試，即用小部分資源嘗試不同做法，然後按成果決定大部分資源的運用；測試、實踐、調整，都以極高速度進行，當中的執行力和效率、韌力和鍥而不捨的精神、對不同人或物的開放態度，正是網絡創業年代的重要能力。

風雨再大總會停，假如這群年輕人能善用這段時間內學到的東西，靈活運用網絡工具，四両撥千斤，誰又能說得準，他們日後不能在更大的舞台上發光發亮？

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]