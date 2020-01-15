浸大冬蟲草鑑定新法 1小時判真偽

負責研發的浸大中醫藥學院教學科研部副教授韓全斌表示，農曆新年有市民會選購冬草夏蟲送禮，若市民或商家不能確定貨品真偽，「歡迎送到我的實驗所檢驗，費用全免」。

發現冬蟲夏草獨有標誌物 取得美國專利

「冬蟲夏草」有別於「蟲草」，前者較為罕有，是麥角菌科真菌，寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座，其含有的成分據稱可預防疾病、預防衰老及增強免疫力等；後者為其他真菌培植/發酵品的總稱，藥用價值不及前者。傳統鑑別冬蟲夏草的方法，主要依賴專家目測其外形和色澤，「包括蟲體中是否有四對很明顯的腳（橫紋），以及蟲體部分是否呈桃黃色」，但肉眼分辨不容易。

韓全斌說，其團隊亦曾發現即使有以上特徵，亦有可能是偽冒品。坊間有基因鑑定和顯微鑑別等方法，但前者成本高昂，後者則要求嚴格的專業訓練，兩種檢測需時較久，檢測儀器費用亦價值不菲。

韓全斌的中醫藥研究團隊從冬蟲夏草的蟲體部分發現一種獨特的多糖標誌物，並以常用、普通的儀器「高效凝膠色譜儀器」（HPLC）為基礎，研發出快速測試方法，只須在冬蟲夏草摘取低至約10毫克的樣本，再分析當中是否含該多糖標誌物，約一小時已可判別真偽︰「如未能發現該Marker（標誌物），即可判定為偽冒品，因該Marker屬冬蟲夏草的蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲特有。」

韓又表示，其團隊以基因分析重複檢定多糖標誌物測試法，在總數300個的樣本中，他們測試發現42個沒有多糖標誌物，團隊再以基因分析該42個樣本，確定為偽冒品；其餘含多糖標誌物的測試樣本，經基因分析再次確認均為真品，「證明我們研發的測試方法非常準確」。

浸大團隊的檢測法於去年7月取得美國專利。韓全斌說，一所由浸大支持的初創公司已獲得授權，把鑑定方法轉化為商業應用，協助商家檢定貨品，判定是真品後再發出證書，以讓消費者識別。韓全斌亦歡迎市民和商戶把不確定的樣本送到他們實驗室免費檢驗，「希望更多人知道這方法，幫助消費者判別真偽」。

明報記者