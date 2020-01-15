衝干諾道中8線 過路漢遭撞斃

路中放雪糕筒分隔 無石壆水馬

事發前晚11時37分，45歲姓黃男子於中區干諾道中西行線橫過馬路時，遭駛至的士撞倒，事主被撞飛倒地重創昏迷，救護員趕至將他送院，搶救後延至翌日零時30分不治。

涉事的士車頭凹陷，擋風玻璃破裂，地上留有一灘血及死者所穿一對波鞋，港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。現場消息稱，60歲姓吳的士司機事發時正載客往西隧過海，駛至上址時，一名男子突從左邊和平紀念碑對開衝出馬路，企圖橫過8條行車線到對面大會堂，的士疑收掣不及將他撞倒。現場有部分路中石壆被移走，換成以雪糕筒分隔，懷疑有人貪方便橫過馬路釀成意外。

警去年5月要求移走石壆 水馬被搬堵路

路政署表示，去年5月因應警方要求，將干諾道中近和平紀念碑對開道路中央一段「活動混凝土縱向護欄」，臨時轉換成「注水防欄」（即水馬），以應對可能發生的大規模堵路。在去年6月公眾活動期間，該段注水防欄被破壞及搬走堵路。其後該署於該段位置臨時放置繫上膠帶的雪糕筒。運輸署及警方昨日檢視現場環境後，已安排路政署盡快重新安裝注水防欄。