單車行人路奪命 家屬批罰則過輕 現初犯罰2000元再犯囚3月 難告危駕誤殺

明報記者 林智傑 張煒明

涉事15歲單車少年未被捕

翻查法例，「鹵莽騎踏單車」首次被定罪，可罰款500元，如隨後再次被定罪，可罰款1000元及監禁3個月。「不小心騎踏單車」被定罪可罰款500元。大律師陸偉雄解釋，香港法例其後更新，所有刑事定罪罰款最低為2000元。他補充，騎踏單車者不可購買第三者保險，一旦被民事索償，騎踏單車者或要自行負責全額賠償。

事發周日晚上8時50分，15歲少年在太和邨新和樓對開行人路騎單車往太和街市方向，至一轉角位轉左，52歲事主蘇花妹剛巧行至，少年欲將單車扭右，惟閃避不及，撞倒迎面而來的蘇婦。蘇婦昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，延至周一中午證實死亡。涉事少年至今未被拘捕。

人力推動難控危駕 誤殺門檻高難證明

死者丈夫李先生表示，當時太太剛下樓，詎料被單車撞倒。李先生為地盤吊機司機，太太為家庭主婦，二人育有3名兒子，兩人已成年出外工作，另一兒子正讀中學。對於「單車撞死人」的相關法例罰則，他說「有啲過時，（罰款2000元）太少」，希望當局加重罰則；又表示考慮在警方調查後追究事件。

陸偉雄表示，如有人騎踏單車撞死人，警方不可以「危險駕駛引致他人死亡」控告騎單車者，因根據《道路交通條例》，該罪名必須是駕駛汽車，而汽車必須是機械驅動，人力推動的單車法例不視為汽車。他又說，如「單車撞死人」，警方僅可以《道路交通條例》下「鹵莽騎踏單車」或「不小心騎踏單車」提控。

陸指出，「單車撞死人」難以誤殺提控，因誤殺最高可判終身監禁，門檻較高，要證明有嚴重疏忽行為。他認為鹵莽或不小心騎踏單車刑罰過時，有需要提高罰款及引入監禁式刑罰以收阻嚇作用。

交通警：電動單車是法例另一漏洞

有資深交通警員亦認為有關法例罰則低，「有漏洞」。他又指出，現時一些「兩用」電動單車可以人力或電力推動，經驗車後未能符合法例上的汽車定義，若撞到人亦只能以鹵莽或不小心騎踏單車控告騎踏者，認為是另一個漏洞。

本報記者昨午到太和邨觀察，發現邨內泊有多部單車，居民取單車後，多數推至馬路才騎踏。惟下午4時許，一名男子在邨內取單車後立即騎上並高速駛走，其時旁邊有女子拖着小童走過。近5時，兩名警員到撞死人現場調查，並到附近一間小學檢視閉路電視片段。警方又在邨內張貼告示，呼籲意外目擊者聯絡警方。

管理太和邨的昇捷管理服務有限公司對意外深表難過，對死者家人致以慰問。公司表示太和邨內不准踏單車，邨內長期張貼通告，保安如發現有人在邨內踏單車會即時勸喻。

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