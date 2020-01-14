【Emily】網傳工作坊教投訴老師 講者批「好唔恰當」退出

無報名方法 無網頁

呢個活動名為「違紀教師投訴工作坊」，顧名思義，教大家投訴老師，並由「香港家長及教育工作者聯會」主辦、「守護者聯盟教育陣線」協辦。網上流傳活動資料，但就奇在無報名方法，亦都無官方網頁刊登活動。Emily向講者之一余綺華查詢，佢證實確有活動。佢話，上月收到主辦單位邀請講解教師操守，去到本月初先知活動牌頭係鼓吹投訴老師，覺得唔太好，已即時拒絕主講。本身係工會會長嘅佢話，自己都係老師，平時都為同行做事，一定唔會鼓勵咁投訴老師。

咁之後活動係咪告吹？余綺華話自己無份搞個活動，唔太知詳情。睇番活動喺2月15日舉行，地點教育局九龍塘教育服務中心香港教師中心。

教局：唔會提供場地

不過，教育局就話「香港家長及教育工作者聯會」唔係教師中心嘅會員團體，教育局唔會協辦及提供場地予該會舉辦活動。