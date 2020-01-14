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港聞
2020年1月14日星期二
港聞二
加快處理反修例審訊 研延長開庭 已設專責小組研究 馬道立強調公平審訊最重要
退休前感言：法治是基石 受損社會難復元
倫敦夜間法庭非無爭議 多處理認罪個案
鄭若驊：暴力橫行會變「暴徒統治」 戴啟思：檢控否也看公眾利益
港珠澳橋通車反修例夾擊 工會：半年客量跌半 收入大減 噴射飛航千人減薪一成
回應無薪假 國泰：既有政策、純自願
連續3日遇劫 非法油站報警
郭基煇倡單程證配額削半 冀紓兩地摩擦
內地客泰國確診武漢肺炎 成首宗輸出個案 未知曾否往街市
傅家俊控前經理人丹尼爾 入稟索回fb專頁管理權
涉偷車準備爆竊 3雙程漢逃捕撞警車就擒
警獲手令檢取警總器材 兩月無限制查扣手機 獲撤控攝影師入稟覆核
丹麥美人魚像遭噴FREE HONG KONG
監警報告未能月底完成 目標2月初交特首
學生動源兩人遇襲 警稱缺證據停調查
涉賄任評卷助理舊生 Kris Lau：收錢呀𡃁仔
避5G禁區 大埔衛星站研遷舂坎角 美媒稱海底光纜擬叫停 港府：營辦商沒求助
美媒：華商參建光纜 涉國家安全
誤信「選美內定」 女子買70萬美容療程
太古坊重建地盤 起重機夾死工人
男子穿氣窗墮斃 警：無可疑
死因研訊 ICU醫生料老翁揈甩喉
尊子漫畫
【Emily】網傳工作坊教投訴老師 講者批「好唔恰當」退出
【Emily】尚欠3人 電子煙委會流會
【Emily】監察組視察西九 林健鋒：地庫有積水
【Emily】唔知美心旗下 阿廷去一風堂被攝
【Emily】完成政府實習 殘疾學生獲證明書
【Emily】田北辰：最緊要「書」得起
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【明報專訊】（請看附圖）
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加快處理反修例審訊 研延長開庭 已設專責小組研究 馬道立強調公平審訊最重要
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