死因研訊 ICU醫生料老翁揈甩喉

死者邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

推測老翁因插喉不適揈開

時任屯門醫院深切治療部顧問醫生兼主管陳勁松繼續作供。關於事主逝世兩日前「甩喉」，他推測事主常在半夜氣喘，或因插喉不適而自行「揈甩」喉管，導致連接位置鬆脫。陳稱護士曾把事件記錄在電腦系統，「唔覺有人怠惰或欺騙」。

事主在5月16日凌晨曾兩度「換喉」，最終不治。陳勁松解釋，首次換喉是因為喉管內的小球「爆咗」，同類情况在醫院「一星期發生一兩次」。12分鐘後醫生再度換喉，事主同時心跳停頓，需要急救。陳勁松供稱事主呼吸困難，醫生懷疑喉管堵塞，於是便再換一次。

稱插喉不難 「如筆插筆筒」

家屬問及頻繁換喉下，如何確認插喉的位置，陳勁松形容事主服用肌肉鬆弛劑後身體靜止，插喉好像「插支筆入筆筒」，難度不大。他否認事主的喉管誤插食道，因為參數顯示，事主的喉管曾呼出空氣，證明插在肺部。聆訊今續。

【案件編號：CCDI276/16 】