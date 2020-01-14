男子穿氣窗墮斃 警：無可疑

昨早8時許，警方接獲保安員報案，稱一名男子倒臥於油塘高翔苑高康閣紀律部隊員工宿舍對開，懷疑從高處墮下。救護人員接報到場，證實男子已經死亡。現場消息稱，死者並非居於上址，警方在其背囊檢獲一張地盤平安卡、一張出世紙、一本護照、電話及眼鏡。死者父親及一名親友其後到場認屍。刑偵探員及防暴警察一度到場調查。網上有片段拍攝到死者墮樓一刻，可見他墮樓前上半身伸出一個狹窄的氣窗外，約數秒後整個人跌出，身體撞向大廈外牆後墮下。

氣窗3呎闊 離地5呎

警方指出，34歲死者姓郭，現場沒有檢獲遺書，初步認為事件無可疑，死因有待驗屍確定。警方在社交網站發稿，稱死者昨早8時許獨自到高康閣，趁住客出入時經正門進入，獨自乘坐電梯至29樓，其後在29至30樓梯間，從窗拋下背囊，再墮下身亡，事前沒有居民聽到任何爭吵聲，現場沒發現打鬥痕迹。現場梯間只有一個闊約3呎、離地約5呎的窗可以打開，其餘窗均是密封，而窗旁牆上發現鞋印。警方稱死者身上沒有發現任何可疑傷勢，而死者亦沒有在任何反修例活動中被捕。觀塘警區刑事調查隊正在跟進調查，案件暫列「自殺」處理。