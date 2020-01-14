誤信「選美內定」 女子買70萬美容療程

凱詩美容否認指控：已交律師

一直光顧凱詩的A小姐（化名）昨在記者會稱，她2018年初購買6萬元療程，同年4月被凱詩總監游說購買為期1年半的「無限次」美容療程合約，索價48萬元。她說，該總監承諾可將療程年期延長至3年、並可將早前支付的6萬元計算於新療程費用內。A小姐說先繳付3萬元訂金，該總監再稱公司將舉行選美比賽，內定A小姐勝選，獎金可抵消療程費用，A小姐遂於同年5月繳付餘下39萬元，再分別購買16萬元及5萬餘元療程，半年內共花70多萬元。

事主：凱詩稱已炒總監 與公司無關

A小姐說，至同年10月，負責的美容顧問及美容師相繼離職，沒有美容師接手她的療程，同時發現凱詩單據標示療程價值與她購買的有出入。A小姐之後投訴，凱詩稱已解僱涉事總監，並稱事件與公司無關，又「恫嚇」若A小姐再投訴，沒有人會再替她做療程，A小姐遂向海關求助。海關稱正了解事件，指任何商戶若作出「虛假商品說明」、「誤導性遺漏」等即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。2018年至今，海關檢控8宗涉「美容服務」個案。

除消費者，亦有凱詩前員工B小姐（化名）稱，去年7月獲邀「回巢」，獲口頭承諾每月包薪15萬元，最初沒有合約，經爭取才簽訂，惟她入職一個半月卻僅獲7萬元薪酬，遂報警及向勞工處投訴。勞工處回應稱，僱傭合約可以書面或口頭方式訂立。

消委會委員、民主黨消費者權益政策副發言人袁海文批評凱詩涉擅改單據、作虛假陳述、工資不對等「六宗罪」，建議政府設發牌制度，規管業界銷售手法。

凱詩曾被消委會點名涉不良營銷

凱詩回應稱，對有關無理指控深感無奈，重申指控不實，已交法律團隊作進一步法律行動。凱詩2018年11月遭消委會點名譴責涉不良營銷，有16間分店的凱詩就「員工疏忽」公開致歉，並稱「絕不容許存在高壓硬銷、以利誘及誤導方式完成客戶訂單」。