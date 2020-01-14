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避5G禁區 大埔衛星站研遷舂坎角 美媒稱海底光纜擬叫停 港府：營辦商沒求助

【明報專訊】美國傳媒去年報道，美國政府擬叫停一個連接香港及洛杉磯的海底光纜項目。商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文昨日稱，該項目於香港水域的工程已完成，料光纜系統將於今年啟用，暫時看不到項目對本港的對外連繫有重大影響。另外，就大埔「5G禁區」的問題，梁卓文說正積極與衛星營辦商研究，將大埔衛星測控設施遷移去港島南區舂坎角的可能性，料需時數年才可完成搬遷。

商經局稱港水域光纜完成 今年可用

現時香港共有11個對外海底通訊光纜系統，另有8個新的對外海底通訊光纜系統正在籌劃或建設中，預計今年至2023年間陸續投入服務，料為香港對外電訊增加近兩倍容量。

立法會議員毛孟靜及陳志全關注去年有報道稱，美國司法部擬叫停其中一個涉及中資、連接香港及洛杉磯的海底光纜項目（見另稿）。梁卓文不回應事件是否屬政治考慮，但稱該項目在香港水域的工程已完成，收不到有關營辦商要求港府作特別協助。

增建光纜 經大橋通珠海

除海底光纜系統，本港亦有20條陸上光纜接駁中國內地往歐洲及中東等地區。通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢透露，目前正積極與營辦商討論今年內建設新的陸上光纜，經港珠澳大橋連接珠海，相信容量將顯著上升。

今年第二季有5G商用服務

另外，就衛星站與5G網絡使用相同頻段的頻譜，以致大埔出現「5G禁區」的問題，梁卓文稱正積極與衛星營辦商研究將大埔衛星測控設施遷移去舂坎角的可行性，但稱過程複雜，「最大問題是尋找合適土地，亦要考慮規劃上的限制、地勢、批地申請及手續等」。梁說，要在新地點建設新站並與現有衛星站無縫交接，即使營運商意願良好，工程亦需時數年。

至於「5G禁區」會否影響5G網絡推出時間，梁卓文說，已與本港四大電訊商了解，他們可利用現有頻譜提供5G網絡，不影響推出時間表，又透露今年第二季會有5G商用服務。

明報記者

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