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涉賄任評卷助理舊生 Kris Lau：收錢呀𡃁仔

【明報專訊】現代教育英文科導師劉冠華（Kris Lau），涉於2017年香港中學文憑試，向當時任考評局評卷助理的前學生支付1000元報酬，以獲得英文科試卷三的機密資料。兩人早前否認一項串謀代理人接受利益罪，案件昨於西九龍裁判法院開審。庭上控方播放兩人的WhatsApp對話，劉冠華曾向前學生說，「咁畀完（改卷情况）我點呀，講收錢囉」、「收錢呀𡃁仔，出糧啦」。

兩名被告為43歲任職英文導師的首被告劉冠華，及19歲報稱學生的次被告黃子軒。兩人被控串謀代理人接受利益，指稱二人於2017年4月17日至5月13日期間，串謀使黃子軒收取劉冠華的1000元，作為黃子軒向劉冠華披露前年文憑試英文科卷三（聆聽及綜合能力）機密資料的誘因或報酬。

千元報酬要求列出改卷情况

雙方承認事實指出，黃子軒是劉冠華的前學生，黃於2017年4月16及17日擔任評卷助理，負責批閱英文科聆聽及綜合能力卷甲部試卷。劉冠華曾於2016年10月至2017年8月分別四度轉帳1000元予黃，當中包括涉案、於2017年5月13日轉帳的1000元報酬，兩人於8月9日被廉署拘捕。

庭上播放兩被告於4月20日及21日的WhatsApp錄音，當中劉冠華要求黃子軒列寫出改卷情况，劉冠華然後說，「咁畀完（改卷情况）我點呀，講收錢囉」、「收錢呀𡃁仔，出糧啦」。

時任考評局發展助理總經理蔡筱坤供稱，評卷助理的聘書表明，工作期間的資料和資訊須保密。考評局會派發評卷參考予評卷助理，但須每日交還，不得帶走。

2017年英文科卷三於4月8日應考，劉冠華於21日在facebook發布與考試有關的帖文中，提及的答案與評卷內容一樣。譬如帖文提到，Task 1第7題只有1分，有兩個可能答案，分別為「next to each other」及「easy to communicate」，而以上兩項為試卷第7題答案；帖文指第9、第10題的答案及第12、第13題的答案可互相調換，而有關題目出現同樣情况。

帖文稱某題只三分一人滿分

證人相信評卷者才知

蔡筱坤在辯方盤問時表示，劉冠華在facebook的帖文說「有內幕資料」，帖文稱某題目只有三分之一人得滿分，蔡筱坤相信參與評卷的人才能得知。不過蔡同意考試錄音於應考當天，公開在香港電台播放，試後亦會上載網上，有經驗的教師或有水準的學生，可掌握試卷答案。

【案件編號：WKCC3328/18】

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