涉賄任評卷助理舊生 Kris Lau：收錢呀𡃁仔

兩名被告為43歲任職英文導師的首被告劉冠華,及19歲報稱學生的次被告黃子軒。兩人被控串謀代理人接受利益,指稱二人於2017年4月17日至5月13日期間,串謀使黃子軒收取劉冠華的1000元,作為黃子軒向劉冠華披露前年文憑試英文科卷三(聆聽及綜合能力)機密資料的誘因或報酬。

千元報酬要求列出改卷情况

雙方承認事實指出,黃子軒是劉冠華的前學生,黃於2017年4月16及17日擔任評卷助理,負責批閱英文科聆聽及綜合能力卷甲部試卷。劉冠華曾於2016年10月至2017年8月分別四度轉帳1000元予黃,當中包括涉案、於2017年5月13日轉帳的1000元報酬,兩人於8月9日被廉署拘捕。

庭上播放兩被告於4月20日及21日的WhatsApp錄音,當中劉冠華要求黃子軒列寫出改卷情况,劉冠華然後說,「咁畀完(改卷情况)我點呀,講收錢囉」、「收錢呀𡃁仔,出糧啦」。

時任考評局發展助理總經理蔡筱坤供稱,評卷助理的聘書表明,工作期間的資料和資訊須保密。考評局會派發評卷參考予評卷助理,但須每日交還,不得帶走。

2017年英文科卷三於4月8日應考,劉冠華於21日在facebook發布與考試有關的帖文中,提及的答案與評卷內容一樣。譬如帖文提到,Task 1第7題只有1分,有兩個可能答案,分別為「next to each other」及「easy to communicate」,而以上兩項為試卷第7題答案;帖文指第9、第10題的答案及第12、第13題的答案可互相調換,而有關題目出現同樣情况。

帖文稱某題只三分一人滿分

證人相信評卷者才知

蔡筱坤在辯方盤問時表示,劉冠華在facebook的帖文說「有內幕資料」,帖文稱某題目只有三分之一人得滿分,蔡筱坤相信參與評卷的人才能得知。不過蔡同意考試錄音於應考當天,公開在香港電台播放,試後亦會上載網上,有經驗的教師或有水準的學生,可掌握試卷答案。

【案件編號:WKCC3328/18】