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監警報告未能月底完成 目標2月初交特首

【明報專訊】反修例觸發連場警民衝突，原料本月底可完成的監警會首階段審視報告，進度推遲。監警會主席梁定邦昨表示，專案組已寫起幾百頁報告，但有部分內容有待核實及問警方，本月底前未能完成，目標下月初提交特首。據悉監警會本周四（16日）會召開特別大會，討論報告內容及進度。

梁定邦：部分內容待問警方

監警會首階段審視報告針對6月9日、6月12日及7月1日的警民衝突。《信報》昨引述消息稱，監警會審視報告長達300多頁，其中6．12立法會外金鐘衝突佔最多篇幅。報道稱，報告提到當日負責現場行動的3名主要指揮官欠缺溝通，導致出現混亂，例如有指揮官決定施放催淚彈，但另外的指揮官不知情。

報道亦稱，6．12另一爭議為警方使用催淚彈驅散前，未有先中止中信大廈外已有不反對通知書的民陣集會，令和平集會者走避不及，批評警方分不清和平市民及暴力示威者。

7．1當晚示威者衝擊立法會大樓，但大樓內的防暴警察晚上突然撤走。報道稱專案組亦有這方面的質疑，認為警隊經過6．9及6．12兩場大規模衝突後，無理由不知立法會大樓是示威者的衝擊目標。另外，報道稱報告有提及新屋嶺拘留中心，稱其設備簡陋、通訊有困難，不適宜作羈留用途。

梁定邦昨接受《有線新聞》訪問時表示，專案組已寫起幾百頁報告，現正做核實工作，但有稿件未完成，亦有問題要問警方。他表示本月底前未能完成報告，目標是下月初提交特首，意味最快下月才公開報告。

據悉，監警會推遲提交及公開報告的時間，也涉及該會關注有社工上月獲准司法覆核監警會越權調查騷亂，需時釐清相關法律問題。

（反修例風暴）

相關字詞﹕612衝突 警民衝突 反修例風波 反修例 監警會 梁定邦

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