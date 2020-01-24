丹麥美人魚像遭噴FREE HONG KONG

據丹麥《本地報》（The Local Denmark）報道，位於哥本哈根朗格利尼海濱（ Langelinie promenade）的小美人魚雕像，當地時間星期日晚上或周一早上被人破壞，以紅色油漆於雕像下的大石寫上「FREE HONG KONG」，旁邊亦有白色油漆寫上同樣字句。《本地報》引述當地報章稱，當地警方正盡力搜尋線索，並派出警犬搜索任何有關物品。

姚思榮認為現時尚無證據顯示何人所為，港人予人印象「守法、理性」，加上外遊經驗多，於公眾場所多注重禮儀，近年已甚少聽聞港人外遊「失禮」。他續說，香港和海外均有充足渠道表達政治訴求，塗鴉具歷史價值的雕像十分「無品」，也影響國際對港人印象，涉事者從自己角度出發，沒考慮受眾感受，既「達不到目的」，更是以身試法，「希望是最後一次」，港人亦須「引以為鑑」。

丹麥小美人魚雕像有107年歷史，1913年由丹麥雕塑家愛德華艾瑞克森（Edvard Eriksen）根據安徒生童話和妻子愛琳艾瑞克森（Eline Eriksen）為藍本雕塑，雕像以往曾屢次遭人塗鴉。

（反修例風暴）