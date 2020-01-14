港聞

港聞二

下一篇 上一篇

警獲手令檢取警總器材 兩月無限制查扣手機 獲撤控攝影師入稟覆核

【明報專訊】反修例風暴以來，首度有人就警方搜查電子器材入稟提請司法覆核。去年8月「旺角再遊行」當日被捕、後獲撤控的22歲攝影師。昨入稟高等法院，表示警方早前獲頒兩份搜查令，容許警員於兩個月內，無限制存取在警察總部網絡安全及科技罪案調查科內的電子器材，包括被捕者的手機，要求高院宣布有關行為屬非法，以及裁定有關搜查令無效。

答辯人為兩裁判官及警務處長

申請人為攝影師李永豪（22歲），他於8月4日在旺角被捕，早前被控非法集結罪，及後於11月連同菲律賓籍舞蹈員等共3人獲撤控。答辯人為兩名九龍城裁判法院常任裁判官及警務處長。同事件的另外12名被告及個人資料私隱專員公署被列為利害關係者。

申請書引述保安局長李家超在立法會稱，警方在去年6月至11月檢取了3721部手機。申請人指出，有別於入屋搜查令只容許一次搜索，涉案兩份搜查令於去年9月23及24日發出，有效期為兩個月，搜查令容許任何一名警員進入警察總部22樓網絡安全及科技罪案調查科，查閱當中逾50項電子產品，包括手機、SD卡、平板電腦等，而有關搜查令沒有加以任何限制，當中資料更有可能被複製和儲存。

搜查令疑犯身分案發時地全無

包申請人所沒有器材

有關搜查令只提及有關控罪為非法集結，但沒有疑犯身分、案發時間及地點等，申請人本不知道有關搜查令，是偶爾下發現；而申請人亦無從於列表上分辨自己的器材。

申請書指出，申請人被捕時，被檢取的電子器材只有八達通、手機、SIM卡和SD卡，但沒有搜查令列表上全部50多項器材，故此可推斷警方從不同事件拘捕大量人後，將其電子器材送往警總22樓，獲得搜查令後一次過檢取全部器材。兩份搜查令均沒有加以限制，故司法人員未能履行監督角色。

料警一次過搜查不同案件被捕者器材

申請書續稱，申請人涉及的非法集結罪名與資訊科技罪名無關，頒下搜查令並讓警方檢取電子產品，從而獲取大量個人資訊為不合比例做法。電子產品持有人無從得知搜查令的存在，故不知道其電子資訊曾被檢取，並造成寒蟬效應。而警方以搜查令檢閱警總大樓內器材，做法濫用程序。

【申請編號：HCAL132/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕司法覆核 手機 搜查令 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

加快處理反修例審訊 研延長開庭 已設專責小組研究 馬道立強調公平審訊最重要
加快處理反修例審訊 研延長開庭 已設專責小組研究 馬道立強調公平審訊最重要
退休前感言：法治是基石 受損社會難復元
退休前感言：法治是基石 受損社會難復元
倫敦夜間法庭非無爭議 多處理認罪個案
倫敦夜間法庭非無爭議 多處理認罪個案
鄭若驊：暴力橫行會變「暴徒統治」 戴啟思：檢控否也看公眾利益
鄭若驊：暴力橫行會變「暴徒統治」 戴啟思：檢控否也看公眾利益
港珠澳橋通車反修例夾擊 工會：半年客量跌半 收入大減 噴射飛航千人減薪一成
港珠澳橋通車反修例夾擊 工會：半年客量跌半 收入大減 噴射飛航千人減薪一成
回應無薪假 國泰：既有政策、純自願
回應無薪假 國泰：既有政策、純自願
連續3日遇劫 非法油站報警
連續3日遇劫 非法油站報警
郭基煇倡單程證配額削半 冀紓兩地摩擦
郭基煇倡單程證配額削半 冀紓兩地摩擦
內地客泰國確診武漢肺炎 成首宗輸出個案 未知曾否往街市
內地客泰國確診武漢肺炎 成首宗輸出個案 未知曾否往街市
傅家俊控前經理人丹尼爾 入稟索回fb專頁管理權
傅家俊控前經理人丹尼爾 入稟索回fb專頁管理權
涉偷車準備爆竊 3雙程漢逃捕撞警車就擒
涉偷車準備爆竊 3雙程漢逃捕撞警車就擒
丹麥美人魚像遭噴FREE HONG KONG
丹麥美人魚像遭噴FREE HONG KONG
監警報告未能月底完成 目標2月初交特首
監警報告未能月底完成 目標2月初交特首
學生動源兩人遇襲 警稱缺證據停調查
學生動源兩人遇襲 警稱缺證據停調查
涉賄任評卷助理舊生 Kris Lau：收錢呀𡃁仔
涉賄任評卷助理舊生 Kris Lau：收錢呀𡃁仔
避5G禁區 大埔衛星站研遷舂坎角 美媒稱海底光纜擬叫停 港府：營辦商沒求助
避5G禁區 大埔衛星站研遷舂坎角 美媒稱海底光纜擬叫停 港府：營辦商沒求助
美媒：華商參建光纜 涉國家安全
美媒：華商參建光纜 涉國家安全
誤信「選美內定」 女子買70萬美容療程
誤信「選美內定」 女子買70萬美容療程
太古坊重建地盤 起重機夾死工人
太古坊重建地盤 起重機夾死工人
男子穿氣窗墮斃 警：無可疑
男子穿氣窗墮斃 警：無可疑
死因研訊 ICU醫生料老翁揈甩喉
死因研訊 ICU醫生料老翁揈甩喉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網傳工作坊教投訴老師 講者批「好唔恰當」退出
【Emily】網傳工作坊教投訴老師 講者批「好唔恰當」退出
【Emily】尚欠3人 電子煙委會流會
【Emily】尚欠3人 電子煙委會流會
【Emily】監察組視察西九 林健鋒：地庫有積水
【Emily】監察組視察西九 林健鋒：地庫有積水
【Emily】唔知美心旗下 阿廷去一風堂被攝
【Emily】唔知美心旗下 阿廷去一風堂被攝
【Emily】完成政府實習 殘疾學生獲證明書
【Emily】完成政府實習 殘疾學生獲證明書
【Emily】田北辰：最緊要「書」得起
【Emily】田北辰：最緊要「書」得起