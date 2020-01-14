警獲手令檢取警總器材 兩月無限制查扣手機 獲撤控攝影師入稟覆核

答辯人為兩裁判官及警務處長

申請人為攝影師李永豪（22歲），他於8月4日在旺角被捕，早前被控非法集結罪，及後於11月連同菲律賓籍舞蹈員等共3人獲撤控。答辯人為兩名九龍城裁判法院常任裁判官及警務處長。同事件的另外12名被告及個人資料私隱專員公署被列為利害關係者。

申請書引述保安局長李家超在立法會稱，警方在去年6月至11月檢取了3721部手機。申請人指出，有別於入屋搜查令只容許一次搜索，涉案兩份搜查令於去年9月23及24日發出，有效期為兩個月，搜查令容許任何一名警員進入警察總部22樓網絡安全及科技罪案調查科，查閱當中逾50項電子產品，包括手機、SD卡、平板電腦等，而有關搜查令沒有加以任何限制，當中資料更有可能被複製和儲存。

搜查令疑犯身分案發時地全無

包申請人所沒有器材

有關搜查令只提及有關控罪為非法集結，但沒有疑犯身分、案發時間及地點等，申請人本不知道有關搜查令，是偶爾下發現；而申請人亦無從於列表上分辨自己的器材。

申請書指出，申請人被捕時，被檢取的電子器材只有八達通、手機、SIM卡和SD卡，但沒有搜查令列表上全部50多項器材，故此可推斷警方從不同事件拘捕大量人後，將其電子器材送往警總22樓，獲得搜查令後一次過檢取全部器材。兩份搜查令均沒有加以限制，故司法人員未能履行監督角色。

料警一次過搜查不同案件被捕者器材

申請書續稱，申請人涉及的非法集結罪名與資訊科技罪名無關，頒下搜查令並讓警方檢取電子產品，從而獲取大量個人資訊為不合比例做法。電子產品持有人無從得知搜查令的存在，故不知道其電子資訊曾被檢取，並造成寒蟬效應。而警方以搜查令檢閱警總大樓內器材，做法濫用程序。

【申請編號：HCAL132/20】

明報記者

（反修例風暴）