傅家俊控前經理人丹尼爾 入稟索回fb專頁管理權

原告為傅家俊，被告依次為傅家俊的前經理人公司Passion Marketing Company Limited、外號「丹尼爾」的體育評述員陳恩能和公司董事李慧雅。

指權限被降 致無權發帖

入稟狀顯示，傅家俊於2016年4月起創立facebook專頁「Marco Fu 傅家俊」，親自管理及以專頁洽談工作。2017年3月1日，傅家俊與被告的公司簽署運動員經理人協議，因而授權公司董事、即次被告、第三被告代為管理專頁，成為有權發布、編輯、刪除帖文和留言的「管理員」。不久，傅家俊及其妻由專頁的「管理員」變成「編輯」。在2018年起至2019年7月27日期間，次被告陳恩能未徵得傅家俊及其妻子的同意，便將兩人的權限降為「版主」，令他們無權發帖及刪帖等。

上年解約後 無還權限

入稟狀並指出，傅家俊2019年6月4日單方面要求終止與被告公司的經理人合約，雙方最遲在9月11日談妥解約問題，正式終止合作關係。同日，在沒有原告授權之下，兩名被告理應失去專頁的管理權限，但被告並無交還權限。原告事後四度去信被告一方，警告他們不應繼續佔有及營運專頁，亦不應拒絕讓原告成為專頁「管理員」，否則涉嫌違反《版權條例》。

【案件編號：DCCJ171/20】