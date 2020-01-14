內地客泰國確診武漢肺炎 成首宗輸出個案 未知曾否往街市

泰國公共衛生部昨公布，當地發現首宗確診感染新型冠狀病毒個案，患者是一名61歲中國女子，目前已康復，準備返國。當局稱，自本月3日起，在多個國際機場對來自武漢的旅客實施監測，共發現12名旅客有病徵，大部分為流感，當中8人發高燒，在8日起被隔離。前日實驗室測試發現一個樣本含新型冠狀病毒，是當地首宗個案。

泰國傳染疾病局總監Sopon Iamsirithavorn接受本報訪問時表示，患者8日乘坐由武漢直飛曼谷的航班，在機場被檢測出有病徵，包括發高燒等，但未能掌握患者是否去過武漢街市，包括華南海鮮市場。他說當局已監測同一航班的16名密切接觸者，並做檢測，全部人未有感染新病毒；航班上大部分是中國旅客，相信無香港人。

世衛考慮開緊急會議

世衛表示正與泰國及中國當局跟進有關個案，又稱在其他國家發現確診個案並非預計之外，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會就最新情况諮詢緊急委員會，不排除召開緊急會議。

衛生署回覆本報查詢時表示，衛生防護中心正向世衛、泰國衛生部門及國家衛健委了解事件，正等待回覆。中心正密切監察情况，並會評估風險，適時加強港口衛生措施。據了解，醫管局亦正向世衛及泰國索取資料，轄下傳染病及中央緊急應變委員會今日開會，料亦會討論有關個案對防控措施的影響。

許樹昌：曾否到海鮮市場關鍵

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時最關鍵是，泰國患者是否到過華南海鮮市場，若否，則顯示武漢市內或有不少街市的野味帶有新病毒，亦要追查武漢的野味從何處流入、是否涉及其他省份等。他說，現時本港將14日內到過武漢又出現相關病徵的人，不論是否到過華南海鮮市場都列為疑似個案，做法合適，但若發現其他省份也有野味帶新病毒、並出現確診個案，就需考慮擴大監測範圍。

居於泰國的港人胡慧沖表示，當地並無緊張氣氛，傳媒對確診個案亦無太多討論，部分民眾有戴口罩，但多數是因為空氣污染而戴。

武漢市衛健委昨通報，前日市內沒有新增病例，新增1宗治癒出院個案。衛生防護中心昨公布，本港新增1宗由武漢返港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，為一名38歲女子，對腺病毒和副流感病毒3型呈陽性反應。此外，深圳衛健委前晚在微博稱，當地發現一名重症肺炎患者，為41歲印度籍女性，患者發病前沒去過外地，11日因咳嗽和發燒求診，其後出現重症肺炎及急性呼吸窘迫綜合症等嚴重病徵，經測試已排除流感、禽流感、SARS、MERS，亦排除感染新型冠狀病毒。