郭基煇倡單程證配額削半 冀紓兩地摩擦

新地回覆稱，郭基煇提出削減單程證配額，相信能緩和社會壓力，以及紓緩內地及香港摩擦。

籲內地港企擴實習計劃

大灣區供公寓予港青

郭基煇在報告中表示，在未發生修例風波前，香港年輕人對大灣區的了解有所增強，惟對融入大灣區發展仍存顧慮；而於修例風波發生後，港青對大灣區的觀感急劇下降。

他認為近年香港本土主義興起，年輕人對內地政制存有誤解，而香港和內地的矛盾令民生層面有「痛點」，且部分港青認為內地新移民來港搶佔公共資源，故建議考慮實施為期3年的先導計劃，將每日單程證配額由150人減半至75人，讓港青感到中央關懷。

郭基煇又建議在內地的香港企業加大實習計劃，目標提供1萬個實習職位，讓到內地工作的港青認識大灣區；並建議內地大灣區九市為合資格的香港年輕人提供5000至1萬個公寓單位，讓港青感受在大灣區居住的方便。

新地回覆查詢稱，郭基煇在政協會議上提出多項建議，希望紓緩目前內地與香港的誤解和緊張氣氛、協助港青在大灣區發展，以及加強香港與大灣區融合。他希望讓港人理解中央政府真誠期望香港好，而削減單程證配額屬建議之一，提案是建基於2016至19年這3年間，單程證配額平均只用了78%，而在香港資源緊絀下，相信建議能紓緩社會壓力，以及緩和內地和香港兩地的摩擦。

倡改善等候赴港家庭生活

郭基煇並建議廣東省政府對在大灣區等候單程證到港團聚的家庭，採取提升生活條件及居住環境等措施。