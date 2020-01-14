連續3日遇劫 非法油站報警

3日失1.8萬元 繼續營業

昨凌晨零時許，3名身穿黑色衣褲、戴口罩、年約18至25歲的男子，手持長刀到該「油站」，指嚇66歲關姓男職員，劫去約1000元現金後逃去。警方接到遇劫職員報案，到場調查，在附近檢獲數個口罩，疑是匪徒棄下。警方將案列作行劫，交深水埗警區刑事調查隊第8隊跟進。

上周六（11日）清晨近5時及前日凌晨1時許，該「油站」均曾遭3名刀匪打劫，職員分別交出約15,700元及2000元現金。有閉路電影拍攝到上周六油站遇劫情况。片段顯示，先有兩名沒戴口罩的青年走近，其中一人亮刀指嚇職員，要求他打開所有抽屜，「攞晒啲錢出嚟」，職員就範，另一青年隨即將錢放入背包，其後再有一名青年持刀走近，質問職員是否已交出所有錢，並要求取去其電話，職員回應稱「你都係求財啫」。約分半鐘後，3匪逃離。

消防：非法黑點 五度檢控

涉事「油站」設備簡陋，由帳篷搭建而成，油罐置於帳篷外，檔口沒有招牌，遇劫後昨如常營業。職員曾先生說，該「油站」運作一年多，曾被「掃檔」六七次，「為咗生活無法，都要照做」。他聲稱所售柴油已完稅，是「合法油」，只是運作規格不合法，每公升售5.4元，為市價約三分之一。他又說，去年「油站」亦曾兩次遇劫，損失1萬多元，東主曾提醒職員自己小心，遇劫時勿反抗，「要錢咪畀錢，唔係點啫？反抗真係劈你」。

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊昨午到場調查，相信現場一輛運油車干犯危險品車發牌條款，於未准許地方轉注危險品，處方稱會提出檢控，並考慮撤銷有關危險品車輛的牌照。消防稱，該處為監察的非法加油黑點之一，2018至19年間，消防共巡查該處28次，檢控5次，充公共2475公升柴油。