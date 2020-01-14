港聞

港聞二

下一篇 上一篇

回應無薪假 國泰：既有政策、純自願

【明報專訊】有傳媒報道昨引述消息稱，國泰航空受反修例示威及中國顧客抵制帶來的財政影響，擬向員工提出放取無薪假，屬自願性質，並鼓勵部分員工放一個月無薪假。國泰昨稱一直有為機組人員提供自願無薪假，讓他們發展公餘興趣，並沒強制要求放無薪假。有工會稱由於今年國泰削減航班，人手需求減少，員工申請無薪假的限額較以往多。

工會：削航班令無薪假限額增

《南華早報》昨引述消息人士稱，受到超過7個月的反政府示威及中國顧客抵制所帶來的財政影響，國泰航空擬向員工提出放無薪假，屬自願性質，鼓勵部分僱員放長達一個月的無薪假，首批包括國泰及港龍機師。

國泰航空回覆稱，國泰港龍航空一向有為機組人員提供自願性質、平衡工作及生活的「靈活執勤安排」，機組人員可申請此安排，發展公餘興趣，保持均衡生活方式，重申沒要求員工強制放無薪假。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏接受查詢時稱，公司一直有自願無薪假安排，員工可申請的日數由14日至一年不等，但可申請的限額視乎公司編更需要。

王思敏說，由於公司今年將削減航班，人手需求減少，故今年自願無薪假的限額會較往年多。

網傳裁長期散工 美心：不評論

此外，反修例運動期間美心集團旗下食肆及商舖成為示威者破壞及杯葛目標，生意受影響。昨日facebook專頁「家明」引述消息稱，美心西餅廠房前日起開始裁減所有長期散工，又稱美心銷量大減，故需裁員節省開支。美心集團回覆稱，不評論市場傳聞。

相關字詞﹕美心 國泰

上 / 下一篇新聞

加快處理反修例審訊 研延長開庭 已設專責小組研究 馬道立強調公平審訊最重要
加快處理反修例審訊 研延長開庭 已設專責小組研究 馬道立強調公平審訊最重要
退休前感言：法治是基石 受損社會難復元
退休前感言：法治是基石 受損社會難復元
倫敦夜間法庭非無爭議 多處理認罪個案
倫敦夜間法庭非無爭議 多處理認罪個案
鄭若驊：暴力橫行會變「暴徒統治」 戴啟思：檢控否也看公眾利益
鄭若驊：暴力橫行會變「暴徒統治」 戴啟思：檢控否也看公眾利益
港珠澳橋通車反修例夾擊 工會：半年客量跌半 收入大減 噴射飛航千人減薪一成
港珠澳橋通車反修例夾擊 工會：半年客量跌半 收入大減 噴射飛航千人減薪一成
連續3日遇劫 非法油站報警
連續3日遇劫 非法油站報警
郭基煇倡單程證配額削半 冀紓兩地摩擦
郭基煇倡單程證配額削半 冀紓兩地摩擦
內地客泰國確診武漢肺炎 成首宗輸出個案 未知曾否往街市
內地客泰國確診武漢肺炎 成首宗輸出個案 未知曾否往街市
傅家俊控前經理人丹尼爾 入稟索回fb專頁管理權
傅家俊控前經理人丹尼爾 入稟索回fb專頁管理權
涉偷車準備爆竊 3雙程漢逃捕撞警車就擒
涉偷車準備爆竊 3雙程漢逃捕撞警車就擒
警獲手令檢取警總器材 兩月無限制查扣手機 獲撤控攝影師入稟覆核
警獲手令檢取警總器材 兩月無限制查扣手機 獲撤控攝影師入稟覆核
丹麥美人魚像遭噴FREE HONG KONG
丹麥美人魚像遭噴FREE HONG KONG
監警報告未能月底完成 目標2月初交特首
監警報告未能月底完成 目標2月初交特首
學生動源兩人遇襲 警稱缺證據停調查
學生動源兩人遇襲 警稱缺證據停調查
涉賄任評卷助理舊生 Kris Lau：收錢呀𡃁仔
涉賄任評卷助理舊生 Kris Lau：收錢呀𡃁仔
避5G禁區 大埔衛星站研遷舂坎角 美媒稱海底光纜擬叫停 港府：營辦商沒求助
避5G禁區 大埔衛星站研遷舂坎角 美媒稱海底光纜擬叫停 港府：營辦商沒求助
美媒：華商參建光纜 涉國家安全
美媒：華商參建光纜 涉國家安全
誤信「選美內定」 女子買70萬美容療程
誤信「選美內定」 女子買70萬美容療程
太古坊重建地盤 起重機夾死工人
太古坊重建地盤 起重機夾死工人
男子穿氣窗墮斃 警：無可疑
男子穿氣窗墮斃 警：無可疑
死因研訊 ICU醫生料老翁揈甩喉
死因研訊 ICU醫生料老翁揈甩喉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網傳工作坊教投訴老師 講者批「好唔恰當」退出
【Emily】網傳工作坊教投訴老師 講者批「好唔恰當」退出
【Emily】尚欠3人 電子煙委會流會
【Emily】尚欠3人 電子煙委會流會
【Emily】監察組視察西九 林健鋒：地庫有積水
【Emily】監察組視察西九 林健鋒：地庫有積水
【Emily】唔知美心旗下 阿廷去一風堂被攝
【Emily】唔知美心旗下 阿廷去一風堂被攝
【Emily】完成政府實習 殘疾學生獲證明書
【Emily】完成政府實習 殘疾學生獲證明書
【Emily】田北辰：最緊要「書」得起
【Emily】田北辰：最緊要「書」得起