回應無薪假 國泰：既有政策、純自願

工會：削航班令無薪假限額增

《南華早報》昨引述消息人士稱，受到超過7個月的反政府示威及中國顧客抵制所帶來的財政影響，國泰航空擬向員工提出放無薪假，屬自願性質，鼓勵部分僱員放長達一個月的無薪假，首批包括國泰及港龍機師。

國泰航空回覆稱，國泰港龍航空一向有為機組人員提供自願性質、平衡工作及生活的「靈活執勤安排」，機組人員可申請此安排，發展公餘興趣，保持均衡生活方式，重申沒要求員工強制放無薪假。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏接受查詢時稱，公司一直有自願無薪假安排，員工可申請的日數由14日至一年不等，但可申請的限額視乎公司編更需要。

王思敏說，由於公司今年將削減航班，人手需求減少，故今年自願無薪假的限額會較往年多。

網傳裁長期散工 美心：不評論

此外，反修例運動期間美心集團旗下食肆及商舖成為示威者破壞及杯葛目標，生意受影響。昨日facebook專頁「家明」引述消息稱，美心西餅廠房前日起開始裁減所有長期散工，又稱美心銷量大減，故需裁員節省開支。美心集團回覆稱，不評論市場傳聞。